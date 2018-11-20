Владимир Осипов, проработавший когда-то на строительстве Рогунской ГЭС более десяти лет, узнав из прессы о пуске родной станции, приехал на церемонию запуска первого агрегата гидроузла, которая состоялась в Таджикистане 16 ноября.

По его признанию, он узнал о пуске Рогуна, прочитав об этом в газете «Азия-Плюс». Он прилетел в Душанбе из Ростова повидаться с дочерью, и узнав о долгожданном пуске Рогуна, решил принять участие в церемонии.

«Я родился и вырос в Таджикистане. В свое время проработал на Рогуне более 10 лет, был бригадиром проходчиков. Отсюда вышел на пенсию. Поэтому решил приехать на праздник. Все здесь для меня родное. Сегодня двойной праздник – отметил пуск агрегата и встретил старых друзей-коллег из «Гидроспецстроя», с которыми не виделся долги годы», - рассказал Владимир Владимирович.

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