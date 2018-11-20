Программа безопасности продовольственной продукции Таджикистана на 2019-2023 годы утверждена правительством. Ее планируется осуществить посредством бюджетных средств, а также c привлечением инвестиций (грантов) отечественных и иностранных организаций и других источников. Общая сумма этих средств составляет 72,5 млн сомони (около $8 млн).

Реальное состояние обеспечения продовольствия в стране

В тексте документа говорится, что нормы продуктов питания для основных социально-демографических групп населения не соблюдаются. Связывается это, в первую очередь, с уровнем обеспеченности этими продуктами, национальными особенностями страны и с покупательской способностью населения.

Рекомендуемые утвержденные правительством нормы потребительской корзины населения на человека в год:

хлебная продукция - 145,2 кг, картофель - 64,8 кг, овощи и бахчевые - 73,2 кг, фрукты - 28,8 кг, сахар - 14,4 кг, мясная продукция - 25,2 кг, рыба - 5,8 кг, молочная продукция - 36,9 кг, яйца - 194,4 штук, масла – 16 кг, другие продукты (соль, чай, ароматизаторы) - 0,36 кг.

Авторы Программы подчеркивают, что общая площадь орошаемых земель по состоянию на 1 января этого года составляла в республике около 760 тысяч гектаров.

Отмечается, что ежегодные государственные инвестиции недостаточны для восстановления земель, кроме того, по разным причинам наблюдается неиспользование обрабатываемых земель.

«Площадь земель, подвергшихся водной и ветряной эрозии, составляет 35 тысяч гектаров или 5,3 процента от общей площади посевных земель. Общая площадь пастбищ в Республике Таджикистан составляет 3,8 млн гектаров, ежегодно 4% от них подвергаются эрозии на разных уровнях», - подчеркивается в документе.

В нем говорится, что до сих пор продолжается неэффективное, нерациональное и неполное использование посевных земель и этот процесс способствует сокращению общих посевных площадей.

«В период 2010-2017 годов площадь обрабатываемых земель сократилась на 14 тыс. 312 гектаров. Площадь орошаемых земель на человека (постоянное население) от 0,10 га - в 2010 году достиг 0,09 га - в 2018 году. Республика Таджикистан включена в ряд тех стран, в которых показатель обеспеченности обрабатываемой орошаемой земли на душу населения находится на низком уровне», - подчеркивается в Программе.

Авторы документа отмечают, что количество населения Таджикистана на 1 апреля этого года составляло 8 млн 973,6 тыс. человек (в мае население республики достигло 9 миллионов, - прим.ред).

«В связи с постоянным ростом населения страны и высокого уровня рождаемости из года в год растет спрос на продовольственную продукцию», - заключают они.

Нужно около $8 млн, чтобы улучшить ситуацию

Программа реализуется посредством Плана мероприятий. На осуществление этих мероприятий в ближайшие пять лет потребуется 72,5 млн сомони.

Финансирование реализации мероприятий Программы осуществляется в рамках средств, предусмотренных государственным бюджетом, внутренних и внешних инвестиций, собственных средств министерств, ведомств и соответствующих организаций, а также предпринимателей и дехканских хозяйств.

В частности, 25,5 млн сомони планируется направить из бюджета страны, а 47 млн сомони – за счет других источников.

«Решение основных вопросов обеспечения безопасности продовольственной продукции страны и развитие аграрного сектора возможно только путем мобилизации и использования потенциала и возможностей государственного и регионального управления, местного самоуправления, частного сектора, неправительственных организаций, а также международных донорских организаций», - отмечается в тексте документа.

Уже в будущем году на осуществление Программы намечается направить 17,4 млн сомони, в том числе 4,7 млн сомони за счет бюджета.

Обогнали всех

Ранее мы проанализировали цены в трех странах Центральной Азии: по росту тарифов мы впереди соседних Узбекистана и Кыргызстана.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus