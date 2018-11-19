Каждый человек в своей жизни мечтает получить хорошее образование, построить семью, карьеру, приобрести свой дом, нажить имущество, объездить разные страны. Но среди нас есть люди, которые не могут реализовать даже малую долю своих целей из-за своего неопределенного положения в обществе. Это лица без гражданства, которых ни одно государство не признает своими гражданами. Как правило, эти люди оказываются на обочине общества, среди самых бедных и социально уязвимых, ежедневно сталкиваясь с серьезными препятствиями в доступе к государственным услугам, основным правам и свободам. Безгражданство может передаваться из поколения в поколение, от родителей к детям, создавая еще большие трудности для выхода из правового вакуума.

Дети, также как и взрослые, нуждаются в документах, удостоверяющих их личность, для получения доступа ко всему спектру прав и защиты со стороны государства.

В рамках глобальной кампании Организации Объединенных Наций (ООН) по искоренению безгражданства #IBelong (#ЯПринадлежу), Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане публикует истории людей, которым удалось разорвать замкнутый круг безгражданства и найти полноценное место в обществе. (Все имена в историях изменены)

История Муслимы и Фирдавса из города Турсунзаде

Эта история переполнена трагичностью и болью за судьбу 7-летней Муслимы и её 8-летнего брата Фирдавса из города Турсунзаде, которые в силу семейных обстоятельств остались на попечении своей бабушки Гулноры.

Дети остались с бабушкой, после того, как их отец Анвар был осужден и приговорен к лишению свободы, а мать ушла из дома и пропала. Сын Гулноры Анвар и сноха Халима проживали в гражданском браке, который не был зарегистрирован в органах ЗАГС. В 2011 году, когда муж отбывал наказание, невестка Халима оставила двух детей свекрови и ушла из дома. С тех пор о Халиме и ее местонахождении ничего не известно, она ни разу не выходила на связь и не помогала детям.

Так Гулнора осталась одна с двумя внуками, у которых отсутствовали свидетельства о рождении. Чтобы временами водить их на свидания к отцу, а также зачислить детей в школу Гулнора обратилась к юристам общественного объединения «Право и Процветание» за юридической помощью в оформлении свидетельств о рождении на своих внуков.

У детей из документов имелись лишь справки о рождении из родильного дома города Турсунзаде. Но для того, чтобы получить свидетельство о рождении нужны были документы биологической матери - Халимы, о местонахождении которой ничего не было известно. Из-за того, что брак между родителями детей не был зарегистрирован, отец не имеет никаких юридических прав на детей. Для получения детьми свидетельств о рождении, необходимо было установление отцовства в судебном порядке.

ОО «Право и Процветание» при финансовой поддержке УВКБ ООН наняли адвоката для помощи детям в получении свидетельств о рождении. Адвокат несколько раз ездила в исправительно-трудовую колонию к заключенному Анвару для получения доверенности вести дело от его имени по установлению отцовства над детьми. Судебное заседание, состоявшееся в мае 2016 года удовлетворило заявление Анвара об установлении отцовства в отношении его детей.

Но бабушка Гулнора, к сожалению, не дожила до момента получения её внуками свидетельств о рождении. Она скончалась незадолго до вступления решения суда в законную силу. Несмотря на это, детям была оказана помощь в получении свидетельств о рождении. Муслима и Фирдавс в данное время проживают с тетей, дети посещают школу, имеют доступ к медицинской помощи и другим социальным услугам.

История показывает, что безответственность родителей по отношению к детям, особенно в вопросах своевременной регистрации рождения, приводит к многочисленным трудностям и страданиям, ограничению их прав и возможностей.

История Олеси из Шахритузского района Хатлонской области

Олеся вплоть до своего 38-летия прожила со свидетельством о рождении - единственным документом, подтверждающим ее личность, выданным еще в советское время. Тяжелое детство, выпавшее на период гражданской войны, развод родителей не прошли бесследно в судьбе Олеси. Последующее замужество, пятеро детей, тяжелая жизнь на селе, когда вопросы быта и выживания стоят на первом месте - куда уж до документов? Ни один из пятерых детей Олеси не был зарегистрирован при рождении, а все потому, что у самой Олеси не было паспорта.

Брак между Олесей и ее мужем не был официально зарегистрирован по той же причине – отсутствия паспорта у Олеси. При обращении в джамоат за получением свидетельства о рождении на очередного ребенка, всегда следовал вопрос “ваш паспорт” и затем – отказ в выдаче свидетельства. «Мой средний сын, так и не был допущен к школе, за отсутствием свидетельства о рождении», - рассказывает Олеся. Сегодня мальчишке уже 13 лет, а он еще не познал радость «первого звонка», «первого урока» в школе и теперь навряд ли когда-либо сядет за школьную парту со своими сверстниками.

Вопрос документирования детей встал ребром, когда настало время получения аттестата о завершении школы для старшего сына Володи, будущего кормильца семьи. Олеся возлагает на него большие надежды, так как устала тянуть все тяготы быта на своих плечах. Этой весной местный учитель подсказала, что в Шартузе есть НПО «Чашма», которая помогает населению в вопросах гражданства и документирования. Так Олеся отыскала мониторов общественной организации «Чашма», которые в апреле 2018 г. помогли ей подтвердить гражданство Таджикистана, а спустя четыре месяца сбора документов зарегистрировать и получить свидетельства о рождении и на пятерых детей. Олеся безмерно счастлива, что с помощью проекта по сокращению безгражданства УВКБ ООН она и ее дети были задокументированы и уже более не рискуют стать лицами без гражданства.

История Жамили из Шахритузского района Хатлонской области

Жамиля, многодетная и счастливая мама пятерых детей, рано вышла замуж, но жила в незарегистрированном браке. Возможно Жамиля так бы и прожила всю свою жизнь не имея документов на руках, пока у ее детей не начались проблемы в школе. «Администрация школы требовала, чтобы мы предоставили свидетельства о рождении на двойняшек – Фатиму и Зухру, иначе грозились отчислить из школы», - рассказывает Жамиля. Она понимала, что для начала ей самой необходимо оформить паспорт, но после нескольких походов в административный центр и обращений в различные инстанции Шахритуза у Жамили опустились руки.

Не имея финансовых возможностей для сбора документов, не зная законов и административных процедур по оформлению паспорта и имея лишь свидетельство о рождении на руках, Жамиля уж было отчаялась, что сможет когда-либо получить паспорт, когда соседи рассказали ей о проекте по сокращению безгражданства, где она может получить юридическую помощь в оформлении гражданства и паспорта. Семья находилась в тяжелом материальном положении, так как муж Жамили из-за травмы ноги и частичной потери трудоспособности, сам нуждался в лечении и оформлении инвалидности. Мониторы НПО «Чашма», оценив тяжелое материальное положение семьи, стали оказывать не только юридическую, но и материальную помощь Жамиле при прохождении процедуры подтверждения гражданства и получении паспорта. «Как только я получила паспорт, мы с мужем оформили брак и разом зарегистрировали рождение всех пятерых детей», - вспоминает Жамиля.

Самое главное в этой истории то, что замкнутый круг безгражданства был разорван. Как Жамиля так и ее дети стали полноценными членами таджикского общества и могут пользоваться всеми правами, гарантированными для граждан Таджикистана.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года и предусмотренное в ее рамках обязательство «не оставлять никого позади» предоставляет возможности для решения проблемы безгражданства. Согласно задаче 16.9, цели 16 Целей Устойчивого Развития, государства обязаны к 2030 году обеспечить наличие у всех людей законных удостоверений личности, включая свидетельства о рождении.

В 2014 году Правительство Таджикистана и УВКБ ООН запустили национальный пилотный проект, который выявил 30752 человека с неопределенным гражданством в трёх целевых регионах Таджикистана, из которых 34% являются детьми, а 68% составляют женщины и девочки. Через юридическую и, по необходимости, материальную помощь лицам с неопределенным гражданством, включая их детей, предоставляемую неправительственными партнерами УВКБ ООН - ОО «Чашма» и ОО «Право и Процветание», 25778 подтвердили свою гражданскую принадлежность к Республикe Таджикистан. Отныне эти лица могут в полной мере пользоваться своими правами и свободами. Завершая статью, хотим призвать родителей своевременно документироваться самим и регистрировать рождение своих детей, не оставляя детям бремя безгражданства в наследство.