Основной бум посещения соседней страны со стороны граждан Таджикистана произошел после того, как во второй половине марта текущего года Душанбе и Ташкент подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан двух государств сроком на 30 дней.

Согласно статистическим данным, за январь-сентябрь уходящего года Узбекистан посетили порядка 1 миллиона 165 тыс. граждан Таджикистана. За этот же период Таджикистан посетили около 1 миллиона 253 тыс. граждан Узбекистана, сообщил «АП» источник в Пограничных войсках Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Между тем, как сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана, в январе-сентябре 2018 года число въехавших в Узбекистан иностранных граждан составило 4666,5 тыс. человек, что в 2,3 раза больше, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По странам, из которых наблюдается поток иностранных граждан в Узбекистан, лидирует – Казахстан. Это 40,2 % от общего числа всех иностранных граждан. Далее по Таджикистану – 24,8 % от общего потока иностранных граждан, по Кыргызстану – 16,7 %, по России – 7,4 %.

По странам из дальнего зарубежья посетивших Узбекистан главенствует Турция – 1,1 % иностранных граждан, далее идут Китай – 0,6 %, Южная Корея – 0,5 %, Индия, Германия, Япония – по 0,3 % соответственно.

В январе-сентябре 2018 года число выехавших граждан Республики Узбекистан достигло 10812,0 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период граждане Узбекистана в основном выехали в Казахстан - 53,4 % , в Кыргызстан – 22,2 %, в Таджикистан – 11,6 %, в Россию – 8,2 %. В зарубежные страны, в частности в Турцию, выехали 1,3 % граждан Узбекистана, в Южную Корею – 0,6 %, в ОАЭ – 0,3 %, в Китай, Саудовскую Аравию и Индию – по 0,2 %.

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