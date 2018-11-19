По итогам десяти месяцев цены в Таджикистане увеличились на 4,5%, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

Узбекистан занял первое место (9,5%) по росту потребительских цен на территории бывшего СССР в январе - октябре 2018 года. При этом, Украина (7,4%) заняла второе, а Таджикистан (4,5%) третье место.

Беларусь заняла четвертое место (4,2%). Ниже, чем в Беларуси, инфляция была в Эстонии (4,1%), Казахстане (3,7%), Латвии (3,1%), России (2,9%), Литве (2,7%), Грузии (0,4%) и Азербайджане (0,2%).

В Молдове цены не изменились, в Армении — снизились на 0,7%, в Кыргызстане — на 0,9%. В Туркменистане опубликованы данные только за первое полугодие (рост цен на 8,9%).

Отмечается, что показатели по Азербайджану, Грузии, Таджикистану и Эстонии вычислены БелаПАН на основании месячных данных.

В октябре в Беларуси цены повысились на 0,5% (без округления — на 0,51%). Такой же показатель зафиксирован в Эстонии. Это шестое место после Украины (1,7%), Узбекистана (1,3%), Латвии, Таджикистана (по 0,7%) и Литвы (0,6%). Далее: Казахстан, Молдова, Россия (по 0,4%), Грузия, Кыргызстан (по 0,3%), Азербайджан (0,2%) и Армения (0,1%).

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