В ночном клубе Best в Махачкале был застрелен лейтенант Росгвардии. Срелял в офицера чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, стрельба стала следствием конфликта между пьяными посетителями клуба: один из них достал оружие и застрелил одного из своих оппонентов, а также тяжело ранил второго. После этого стрелявший скрылся.

Лейтенант Росгвардии, который находился в заведении во внеслужебное время, попытался уладить конфликт. Однако примирение сторон переросло в перестрелку, в которой чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца.

«В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение», — заявила пресс-служба Росгвардии.

Полиция Республики Дагестан занимается розыском подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, которое произошло рано утром 18 ноября в Махачкале.

Однако, как отмечает ТАСС, чемпион мира по рукопашному бою сейчас находится в больнице.

«В убийстве подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Он в больнице, его опрашивают», - сказал собеседник агентства, который уточнил, что по предварительным данным «был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется».

В возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

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