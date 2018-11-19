Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана за десять месяцев этого года составил 4,7%. За аналогичный период прошлого года цены и тарифы в республике повысились на 6%.
Инфляция в минувшем месяце составила 0,7%. В частности, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,4%, непродовольственные товары – 0,3%, а платные услуги, наоборот, подешевели на 0,6%.
В целом с начала этого года продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги подорожали на 4,7%.
Правительство Таджикистана планирует по итогам нынешнего года удерживать инфляцию на уровне не выше 7%.
По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%.
Какие товары и услуги больше всего подорожали в январе-октябре?
Продовольственные товары:
Капуста - 17,5%
Репчатый лук - 14,8%
Морковь- 11,3%
Молоко - 8,8%
Яйца - 7,1%
Хлопковое масло - 3,1%
Мука первого сорта - 2%
Непродовольственные товары:
Бензин - 16,9%
Шелковые ткани - 11,9%
Бытовые приборы - 9,5%
Фармацевтическая продукция - 6,7%
Цемент - 5,3%
Моющие средства - 4,9%
Услуги:
Воздушного пассажирского транспорта – 55,6%
Водоснабжения и канализации - 10,4%
Сжиженный газ - 3,2%
Проезд на автомобильном транспорте - 1,8%
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