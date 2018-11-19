Таджикистан и еще 25 страны проголосовали против обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», принятого на заседании третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, сообщила Миссия Украины при ООН в своем Twitter.



Всего проект резолюции одобрили 67 стран, 82 воздержались и против проголосовали 26.

В частности, против голосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Россия, Сербия, ЮАР, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

После голосования в комитете проект рассмотрит Генеральная ассамблея ООН. Голосование ожидается в декабре этого года.

В резолюции говорится, что с 2014 года российские власти применяют пытки, выбивая ложные показания в политически мотивированных делах, а также осуществляют незаконные задержания и аресты граждан Украины.

В документе содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как «Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией».

Между тем, Таджикистан не входит в число стран мира, признавших Крым частью России. В число стран, признавших полуостров частью РФ, входят - Никарагуа, Венесуэла, Афганистан, Сирия, Куба, Северная Корея, Судан, Палестина. Эти государства признали Республику Крым частью России официально.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus

