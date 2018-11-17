Редакция "Азия-Плюс" наблюдала в прямом эфире за пуском Рогунской ГЭС, 16 ноября 2018 года

В Таджикистане в пятницу, 16 ноября, были открыты доступы к социальной сети Фейсбук и к сайту медиа-группы «Азия-Плюс», заблокированные в начале ноября.

Благодаря этому читатели нашего портала получили возможность посмотреть прямую трансляцию церемонии пуска Рогунской ГЭС в прямом эфире, причем, как на сайте, так и на нашей странице в Фейсбук.

Цифры впечатляют: видеотрансляцию церемонии торжественного пуска Рогунской ГЭС 16 ноября в прямом эфире на сайте news.tj посмотрели около 8 тысяч человек.

На нашей странице в Фейсбуке видеопубликация охватила более 18 тысяч человек.

Поздравляем ещё раз весь таджикский народ с запуском главного объекта страны, а читателей "АП" - с открытием доступа к нашему ресурсу.

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