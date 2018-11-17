На территории свободной экономической зоны «Сугд» в Худжанде в конце октября был запущен новый завод «Ариана Металл Пласт» по производству игрушек, детских велосипедов, бытовой техники и инвентаря. В церемонии открытия завода принимал участие президент страны Эмомали Рахмон. Как работает завод сейчас, и что производит - в материале ИА Фергана.

В первые же дни после запуска предприятие начало выпускать машинки, ходунки, коляски, велосипеды и другие товары для детей. Администрации завода в дальнейшем планирует расширять ассортимент. В строительство и запуск предприятия было вложено 14 миллионов сомони (примерно $1,5 млн). Восемь современных технологических линий, как ожидается, будут выдавать экологически чистую продукцию на сумму свыше 20 миллионов сомони в год ($2,1 млн).

Предприятие призвано восполнить нехватку качественных и безопасных товаров для детей. Причем, владельцы предприятия намерены обеспечивать своей продукцией не только Таджикистан, но и Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан и другие страны. Первые две партии готовых игрушек уже отправлены в Узбекистан и Российскую Федерацию.

Эмомали Рахмон на открытии завода. Фото предоставлено информационным отделом предприятия

Идея создать предприятие «Ариана Металл Пласт» пришла учредителю компании Мирзо Умарову на таджикско-узбекском бизнес-форуме, проходившем в Ташкенте. Изучив местный рынок и пообщавшись с тамошними бизнесменами, Умаров понял, что продукция такого предприятия будет пользоваться спросом.

– Чтобы наш товар был конкурентоспособным, мы съездили и в другие страны, в том числе в Казахстан, Кыргызстан и Российскую Федерацию. Изучили потребительский рынок, после чего единогласно решили создать завод в свободной экономической зоне «Сугд». Если предприятие находится в этой зоне, это дает ему определенные льготы, которые очень важны на первых порах, – говорит Мирзо Умаров.

Приняв решение, братья Мирзо и Алишер Умаровы уже в декабре прошлого года начали строить свой завод. Выяснилось, что начали они очень вовремя. Как раз, когда строительство было завершено, в июне этого года сгорело первое в стране аналогичное предприятие, работавшее в Истаравшане. Любопытно, что истаравшанский завод тоже принадлежал братьям Умаровым, только построен он был в 2016 году. До того момента Таджикистан импортировал игрушки из двух десятков стран мира, среди которых первое место предсказуемо занимал Китай.

Работницы завода «Ариана Металл Пласт». Фото предоставлено информационным отделом предприятия

Совестью не запаслись

Импорт некачественных детских игрушек, да и вообще некачественных изделий стал предметом обсуждения на самом высоком уровне в конце прошлого года. Тогда президент Рахмон в своем ежегодном послании к Маджлиси Оли (парламенту Таджикистана) заявил, что обеспечение населения качественной продукцией является основным гарантом здоровья людей и относится к числу важных задач.

«Согласно данным Генеральной прокуратуры, деятельность рабочей группы по проверке качества ввозимой продукции в 196 торговых компаниях показала, что ежегодно в страну ввозится 500-600 тонн различных игрушек из 20 государств, 95% которых по качеству не соответствуют требованиям безопасности и опасны для здоровья детей», — подчеркнул глава государства.

Президент не удержался в протокольных рамках и чуть позже задал весьма эмоциональный вопрос: «Где ваша совесть, уважаемые предприниматели? – поинтересовался Рахмон. – Неужели вы торгуете ею? Мы должны думать о генофонде нации. Что будет с народом Таджикистана, если так будет продолжаться?»

В 2016 году Генеральной прокуратурой Таджикистана на крупных рынках столицы проводилась проверка, которая должна была определить, насколько строго соблюдаются нормы законов «О защите прав потребителей», «О сертификации продукции и услуг», «О стандартизации» и других нормативно-правовых актов, регулирующих качество реализуемых товаров. Как выяснилось в ходе проверки на территории душанбинского рынка «Корвон», многие продавцы детских игрушек не смогли предъявить документы, подтверждающие качество их продукции. Образцы этих игрушек были отправлены на экспертизу в республиканский Центр стандартизации. Там определили, что игрушки не соответствуют стандарту и представляют опасность для здоровья детей. После этого в отношении семи индивидуальных предпринимателей были возбуждены уголовные дела. В ходе рейда, проведенного сотрудниками «Таджикстандарта», было установлено, что многие детские игрушки были ввезены в Таджикистан контрабандным путем. В основном это касалось продукции китайского производства.

Магазин игрушек в Худжанде. Фото Тилава Расул-заде

Технологии китайские, качество международное

Разумеется, многих таджикистанцев волнует вопрос: будет ли предприятие «Ариана Металл Пласт» выпускать соответствующую госстандартам, экологически чистую и безвредную для здоровья продукцию – при том, что сырье для игрушек завозится из того же Китая.

– Действительно, мы работаем по китайским технологиям. Часть сырья мы также импортируем оттуда. Однако мы импортируем только высококачественное сырье, отвечающее мировым стандартам, – поясняет Мирзо Умаров. – С нашим китайским партнером сотрудничают все ведущие компании мира, в том числе германское предприятие, выпускающее велосипеды под брендом Cube. Хочу отметить, что в настоящее время часть сырья, в том числе и металл, мы импортируем из России. Это сырье имеет сертификат качества Ростехнадзора, что позволяет экспортировать изготовленные из него товары в ту же Российскую Федерацию. В будущем мы намерены вообще отказаться от импорта сырья и изготавливать товары из отечественного экологически чистого сырья.

В сборочном цехе. Фото предоставлено информационным отделом предприятия

По словам врача-анестезиолога Толиба Исмаила, к ним в Худжандскую городскую больницу №3 нередко привозят больных с отравлениями неизвестной этиологии.

– Для выяснения причин отравления руководство госпиталя отправляет кровь и другие физиологические жидкости в областной Центр судебно-медицинской экспертизы. Однако далеко не всегда это решает проблему. Бывает, что ответ не приходит либо приходит с большой задержкой. Насколько я знаю, в Согдийской области нет достаточного числа современных лабораторий, чтобы оперативно и точно определить источник и причину отравления. Например, дети вполне могут получить отравление игрушками, в которых содержатся ртуть, фенол и формальдегид. Эти вещества могут оказывать на организм длительное воздействие, и негативный результат проявляется не сразу, а по прошествии определенного времени. В этом смысле было бы хорошо, если бы детские игрушки изготавливались из местного натурального сырья — хлопка, шелка и древесины, как раньше делали их наши предки. Но сейчас об этом почему-то забыли. Ведь помимо того, что такие игрушки имеют национальный колорит, они еще и безопасны, – говорит Толиб Исмаил.

На заводе. Фото предоставлено информационным отделом предприятия

С национальным колоритом безопаснее

Вполне возможно, что в ассортимент выпускаемых заводом «Ариана Металл Пласт» товаров для детей добавятся и модернизированные национальные игрушки, изготовленные из натурального, экологически чистого сырья отечественного производства. Ведь в скором времени на предприятии ожидается запуск швейного цеха.

– У нас есть свой дизайнер, который разрабатывает новые модели игрушек. Однако в особых случаях мы объявляем международный тендер. Также мы тесно сотрудничаем с дизайнерами из России и Китая. Будем готовить еще специалистов — отправлять их на учебу за рубеж, чтобы они осваивали секреты дизайна и применяли их на нашем производстве, придавая игрушкам специфический национальный колорит, – говорит Мирзо Умаров.

В настоящее время на предприятии работают около 80 человек, большинство из них — женщины. Все они прошли соответствующее обучение. С открытием новых цехов здесь дополнительно будет создано более 100 рабочих мест.

На заводе работает много женщин. Фото предоставлено информационным отделом предприятия

Дружелюбные мишки

Согласно официальным данным, в Таджикистане ежегодно появляются на свет 230-250 тысяч детей. Более 60% девятимиллионного населения страны составляет молодежь до 25 лет и около трети — дети до 15 лет. Поэтому спрос на детские игрушки весьма высок и еще долго будет оставаться таковым.

«Игрушки играют важную роль в формировании ребенка как личности. Они являются носителями информации и представлений о внешнем мире в сознании детей. Посредством игрушек дети знакомятся и с животным миром. Благодаря игрушкам они играют и дружат с медведями, зайцами, волками, слонами, лошадьми. Помимо прочего, это дает им возможность воспитываться в духе толерантности, чувствовать, что другой – не значит плохой. Кубики и конструкторы развивают способности детей, пробуждают в них творческое начало. Тем более важно, чтобы примененные в игрушках химические вещества не оказывали негативного влияния на здоровье и психику молодых граждан и генофонд нации в целом», — говорит психолог Марьям Давлатова.

Мы прошли по торговым точкам нескольких городов северного Таджикистана — Худжанда, Бустона, Исфары и Канибадама — и обнаружили в них засилье китайской продукции. Все без исключения велосипеды, машинки, игрушки из пластмассы для малышей изготовлены в Китае. Очень редко можно встретить товары российского происхождения, в основном это развивающие игры для детей более старшего возраста.

Продажа детских велосипедов на одном из рынков в Таджикистане. Фото Тилава Расул-заде

По словам хозяина магазина детских игрушек на рынке Панчшанбе в Худжанде Алишера Рустамова, теперь, помимо детских игрушек китайского, российского и узбекского производства, они начали закупать продукцию завода «Ариана Металл Пласт».

– Хотя завод только недавно открылся, эти игрушки уже приобретают популярность. Все ведь знают, что они имеют проходят сертификацию, а значит — более безопасны. Да и мы, продавцы, заинтересованы, чтобы реализуемый нами товар приносил детям пользу и радость, – говорит Алишер Рустамов.

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