Чрезвычайное происшествие произошло 16 ноября в Исфаре: водитель сбил ребенка.
Водитель автомашины марки “Опель-Астра” 26-летний Хамидулло Зоиров, следуя по одной улиц из Исфары, потерял контроль над управлением транспорта, сообщает пресс-служба МВД.
В результате он совершил наезд на восьмилетнего жителя сельского джамоата Чоркух Махмадюсуфа Абдурауфова. Мальчик - ученик 1 класса средней школы №28 города Исфара переходил дорогу. Получив тяжкие телесные повреждения, ребенок скончался в больнице.
По факту ДТП ведётся следствие, отмечается в сообщении.
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