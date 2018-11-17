"Спустя время мы и наши дети будем с гордостью заявлять, что Рогунскую ГЭС – этот величественный дворец света нации – мы построили своим трудом, то есть усилиями славного таджикского народа и в сотрудничестве с лучшими специалистами стран мира", - заявил 16 ноября на церемонии пуска Рогуна президента Таджикистана Эмомали Рахмон.

По его словам, после полного ввода в действие "Рогунская ГЭС станет громадным источником света и тепла, тем самым осуществится многолетняя мечта нашей цивилизаторской нации, и в реальность превратятся все чаяния и планы народа".

Фото пресс-службы президента РТ

"Со сдачей в эксплуатацию объекта первой очереди Рогунской ГЭС началось производство электроэнергии, исторического события, свидетелями которого мы сегодня с вами стали, до настоящего времени завершено много работ на других основных и вспомогательных объектах", - заявил Эмомали Рахмон.

В частности, по его словам, была построена и сдана в эксплуатацию 500-киловольтная линия электропередачи «Рогун – Душанбе» на сумму 745 млн сомони, а также электрическая подстанция ГЭС с затратой 630 млн сомони:

"Благодаря упомянутому объекту Рогунская ГЭС подсоединилась к единой энергетической сети Таджикистана, и произведенное на ГЭС электричество поступило в дома каждого жителя страны"

Фото пресс-службы президента РТ

Он отметил, что строительно-монтажные работы в первом и втором тоннелях полностью завершены, а третий рабочий тоннель, который был запланирован по рекомендации экспертов Всемирного банка во имя обеспечения безопасности объекта в период возможного полноводья, также сдан в намеченные сроки.

Фото пресс-службы президента РТ

"Мы с уверенностью можем сказать, что второй агрегат станции, согласно плану, вступит в действие в 2019 году", - заявил глава государства, выразив уверенность, что строительство Рогунской ГЭС будет завершено в намеченные сроки.

Фото пресс-службы президента РТ

По словам президента, с начала строительных работ до настоящего времени правительство Таджикистана финансировало объект за счет государственного бюджета на сумму 24 млрд сомони. Только для завершения строительных работ на шлюзах с 2016 года до сегодняшнего дня затрачено 3,5 млрд сомони.

Строительно-монтажные работы на Рогунской ГЭС осуществляются с привлечением 67 организаций и учреждений, известных отечественных и зарубежных подрядчиков, 22-х тысяч специалистов и рабочих, более 90% которых составляют граждане Таджикистана, а также с использованием 3600 машин и механизмов.

Фото пресс-службы президента РТ

Он поблагодарил международные финансовые организации, отечественных и зарубежных инженерно-технических работников, руководителей и сотрудников авторитетных компаний ряда зарубежных стран, "которые на высоком уровне и в намеченные сроки завершили монтаж и комплектацию оборудования гидрогенератора 6-го агрегата станции".