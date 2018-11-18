Черные маски мелькают везде: на улицах, в транспорте, в школах и университетах. Зачем таджикская молодежь превратила медицинскую атрибутику в модный тренд и к каким последствиям это может привести? Мы попытались в этом разобраться.

Социальные сети которую неделю обсуждают новую молодежную моду на маски черного цвета. Молодые люди даже устраивают целые фотосессии в этом образе, которые пришел к нам, по некоторым данным, из Кореи.

Модель всех заразила

Как рассказал модель Умед Салимов, в 2016 году наша соотечественница Фатима Мирзохонова принимала участие в конкурсе моделей в Сеуле, где тренд на черные маски не уходит уже многие годы: корейские дизайнеры создают целые коллекции, деталью которых являются черные маски.

"Так вот после того, как Фатима опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с дефиле на конкурсе Asia Model festival, наша молодежь стала повторять за ней. Этот элемент образа показывает, что ты следишь за новым направлением моды. Это как татуировка - способ самовыражения", - считает Умед.

Таджикская модель на фестивале в Корее Инстаграм

Маска скрывает изъяны

Блогер Амир Ханма считает, что этот тренд берет свое начало из ряда восточных стран, где существует проблема большой загазованности и проблем с экологией, и с помощью медицинских масок люди пытаются хоть как-то защитить свое здоровье.

- Поначалу в Японии маски надевали больные гриппом или страдающие аллергией, чтобы не распространять инфекции и в знак уважения к окружающим. Маски были однотипными и предприимчивая молодежь стала рисовать на них различные знаки и персонажей в знак приверженности к той или иной субкультуре. Индустрия отреагировала на это довольно быстро и предложила рынку целую кучу различных цветов и вариаций масок, которые потом модернизировались самими покупателями, превращаясь в уникальное украшение.

Амир Ханма

Он отметил, что тренд с масками стал неотъемлемой частью аниме культуры. А особой популярностью маски пользуются у подростков еще и потому, что под маской можно скрыть недостатки кожи лица, полноту, а еще можно не наносить макияж.

- В мире тренд ношения разноцветных и узорчатых масок распространен наверное уже больше пяти лет, но к нам он пришел лишь в прошлом году благодаря любителям корейских комиксов и сериалов, в которых очень сильно подчеркивается корейский стиль одежды и аксессуаров.

Это было лишь вопросом времени, считает он. "Ведь черные маски смотрятся намного эстетичнее простых масок светло-голубого цвета, которые у большинства людей ассоциируются с эпидемиями, больницами и просто выглядят отталкивающе", - говорит Амир Ханма.

"Поэтому если раньше люди, страдающие аллергическими реакциями, стеснялись носить в городе обычные медицинские маски, то сейчас, увидев альтернативный черный цвет на ярких представителях нашей молодежи, быстро переняли этот тренд, и в масках черного вета ожно увидеть и людей в возрасте".

Цена вопроса

Обычные медицинские маски черного цвета стоят в аптеках Душанбе около 2 сомони. Работник аптеки на Гулистоне сообщил нам, что многие аптеки сейчас закупают маски только черного цвета, потому что они пользуются большим спросом. В день, по его признанию, он продает по 20-25 медицинских масок черного цвета.

Магазины в Instagram предлагают черные маски с принтом. Стоит такое произведение искусства от 30 сомони и выше.

Умед Салимов соцсети

Тем временем, врачи не устают повторять, что медицинские маски являются одноразовыми, и носить их следует только при прямой необходимости.

К тому же, медицинская маска имеют свои правила ношения.

Важно помнить! Менять маску нужно по мере увлажнения – в среднем каждые несколько часов, потому что на ней оседает пыль и грязь. В результате при дыхании внутри маски возникает термостат, где инфекция активно размножается и маска превращается в рассадник инфекции.

Между тем

Массово медицинские маски стали носить во время эпидемии "испанки" в 1918 году. Только в Японии от нее умерло 23 миллиона человек. После этого маски с азиатских улиц не исчезали, но их количество резко возросло после эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2011 году и аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в том же году.