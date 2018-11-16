Самое главное событие на этой неделе, да за последние много лет – исторический запуск Рогунской ГЭС. Но мы, конечно же, расскажем вам и о других самых важных, на наш взгляд, новостях прошедшей недели.

Рогун. Мы все с замиранием сердца ждали и дождались этого момента – пуска первого агрегата ГЭС и собственного запуска всей электростанции! Если кто вдруг не видел, как это было это в прямом эфире, смотрите видео прямо здесь.

А днем ранее мы спустились на глубину в 420 метров, чтобы показать вам, как строится Рогун.

Ну а для тех, кто так и не понял всей важности этого события, мы тут подробненько рассказываем, зачем нам нужен Рогун и даже на пальцах объясняем, что такое 13, 4 млрд. киловатт-часов электроэнергии, которые сможет вырабатывать ГЭС после сдачи всех шести агрегатов.

А еще по случаю праздника мы решили вспомнить, как начиналось строительство Рогунского гидроузла и в какой обстановке проходили пуски агрегатов на других гидроэлектростанциях Таджикистана. Знайте свою историю.

У нас есть и другая фотолетопись – ко дню таджикской cоветской милиции. 10 ноября у наших милиционеров был день рождения.

Фото предоставлено Гафуром Шерматовым

Знаете ли вы нашего президента так, как знаем его мы? Попробуйте догадаться из нашего теста, что он имел в виду, когда говорил, что у чиновников нет совести.

Лашкарсолор, саргурд и размовар. Все это новые воинские звания, которые, возможно, уже скоро будут использоваться в Таджикистане. Зачем нужно было это переименование? Мы тоже не очень пониманием, но вот тут вам объяснят.

Узбекский специалист Усмон Тошев назначен главным тренером олимпийской сборной Таджикистана по футболу. Почему именно он? Об этом вы можете узнать..., нет, не здесь J, а из нашего свежего номера газеты, который выйдет в понедельник, 19 ноября.

Для тех, кто стремится на заработки в Россию или Казахстан ну, или просто собирается туда поехать, как бы – недорого. Вот вам полезная информация от нас и «Asian Express».

Но, кстати, если вдруг вам и, правда, нужна работа, имейте в виду, что мы вас ждем. В «Азии-Плюс» есть свободные вакансии! И зарплаты у нас повыше, чем даже в Генеральной прокуратуре. Права, правда.

Путём самосожжения более чем в 45% случаев кончают со своей жизнью замужние женщины, проживающие вместе со свекровью и родственниками мужа. Это горькая правда о Таджикистане. Даврон Мухамадиев, доктор медицинских наук рассказал нам, почему в ССС самоубийств «не было», а сейчас это наш бич.

А в субботу в Душанбе приготовили более 10 тонн плова. Мы сняли видео, как это было вкусно и красиво.

А вы знаете новые названия городов и районов Таджикистана? Если хотите проверить себя, пройдите наш тест.

Это не руководство к действию, это мы просто узнали, какими изобретательными могут быть наши сограждане, когда не хотят платить за свет. Теперь и вы знаете, как грамотно можно воровать свет :)

Кстати, о воровстве. Мы сходили в «Безопасный город» и узнали, каких преступников помог поймать этот проект.

Вот такая у нас была насыщенная неделя. Всем хороших выходных! И, да, не забудьте сходить сегодня на праздник в честь запуска нашей красавицы – Рогунской ГЭС, грандиозный гала-концерт и фейерверк пройдет в столичном "Наврузгохе" сегодня вечером.