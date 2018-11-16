Увидеть своего ребёнка на чемпионате с золотой медалью – мечта многих родителей. А сколько придётся ежегодно вкладывать, чтобы из сына или дочери получился профессионал, и как это правильно делать?

Талант – это ещё не всё

Футбол, один из самых популярных видов спорта в республике, и неудивительно, что почти каждый мальчишка мечтает стать таким же крутым футболистом, как Месси, Роналду или Неймар. Об этом мечтают и многие родители, решившие отдать своего сына в секцию футбола. Но, реальность такова, что лишь малая часть из десятка тысяч детей достигают высоких результатов. Почему так происходит?

- Во-первых, это зависит от самого ребенка, от его таланта, и большого трудолюбия, - рассказывает Хабир Давлатов, начальник столичного футбольного клуба ЦСКА.

Как показывает практика, многие из звезд мирового футбола, это выходцы из бедных семей. Они, своим трудом, терпением и огромным желанием сумели добиться не только популярности, но и благополучия, и немало случаев, когда состоятельные родители делают все для своего ребенка, но он не становится сильным футболистом.

Известно и немало случаев, в том числе и в нашей республике, когда талантливые юные спортсмены, повзрослев, в силу материальных трудностей были вынуждены оставить спорт.

- Действительно, такие случаи не редкость, и деньги в подготовке профессионального футболиста, способного в будущем успешно выступить, скажем, в Премьер-Лиге России, имеют не последнюю роль, - говорит Давлатов.

По словам специалиста, на начальном этапе подготовки ребенка, не требуется больших средств:

- Точную сумму назвать сложно. Возьмем средний расход на год. Пара комплектов недорогой экипировки (форма и бутсы) стоит 400-500 сомони. Еще 1200 сомони в год нужно выделить на оплату обучения, и 1200 сомони на транспортные расходы. Помимо занятий в команде с постоянным тренером, иногда нужно вносить в тренировки разнообразие, проводить занятия у кого-нибудь из других мастеров. Одно такое занятие стоит 30 - 50 сомони, 20-22 занятий в год будет стоить 1000 сомони. Итого, около 5 тысяч сомони в год. Нельзя забывать и о полноценном питании ребенка.

Но этой суммы недостаточно, если вы планируете сделать из своего ребенка профессионала. Эксперты считают, что до юношеского возраста, хотя бы дважды в год, необходимо вывозить ребенка на сборы или международные турниры. Здесь уже придется выложиться еще на пару тысяч долларов.

Без хорошей школы никак

Есть еще одно условие, которое влияет на подготовку будущего чемпиона.

Как отмечают специалисты, у юного спортсмена больше шансов стать мастером своего дела, если вид спорта, которым он занимается, имеет в стране его проживания особую популярность, традиционные корни, специалистов с мировым именем, сильные школы. Например дзюдо в Японии, футбол в Бразилии или Англии, борьба в Дагестане.

В Таджикистане футбол только начинает возрождаться, и похвастаться особыми успехами мы пока не можем.

Отсюда вывод, после прохождения начального этапа обучения, желательно отправить ребенка в одну из стран, где имеются хорошие футбольные школы.

- Как известно, многие наши футболисты в юности занимались в российских футбольных школах, таких как «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Рубин». Есть и те, кто обучаются в Германии, Испании. Если ребенок талантлив, его могут принять в школу бесплатно. В этом случае деньги нужны только на билеты, и на расходы в первые дни пребывания (гостиница, питание), пока юный футболист будет проходить просмотр. На это в среднем нужно около 2 тысяч долларов, - рассказывает Хабир Давлатов.

У борцов свои расходы

Не менее популярны в Таджикистане и разные виды борьбы. Талантливых ребят хватает, но призеров Азии и мира по этому направлению спорта у нас не так много. Как говорят сами спортсмены, вся проблема в деньгах, вернее, в их нехватке. Деньги, которые выделяются государством не достаточно, и получают их не все. В результате даже в таких популярных олимпийских видах, как вольная и греко-римская борьба мы теряем позиции. Так на состоявшемся недавно чемпионате мира, Таджикистан представил лишь один спортсмен, легионер из Дагестана.

«Расходы на одного спортсмена на три сбора составляют более 5 тысяч долларов. Ещё столько же нужно на международные турниры и чемпионаты. Итого – минимум 10 тысяч долларов в год. Для большинства наших воспитанников, эта сумма недоступна», - говорит старший тренер сборной республики по вольной борьбе Абдурозик Олимов.

- Инвестиции в спортсмена напрямую зависят от этапа его подготовки. На начальных этапах, в первые три - четыре года требуется минимальный расход, - рассказывает Абдурозик Олимов. - Затраты на спортсмена будут расти начиная с юношеской возрастной категории. Если мы хотим подготовить из талантливого спортсмена будущего чемпиона, максимум с 16 лет должны серьезно заняться его подготовкой к взрослому спорту.

По словам тренера, для этого с начала года для спортсмена составляется план тренировок, и выступлений в соревнованиях на сезон.

- Обычно начинается сезон со сборов в три этапа по 18 дней. Затем, после внутренних первенств, планируется участие в международном турнире. Далее 18-дневные сборы, снова международный турнир, и подготовка к чемпионату Азии. После азиатского чемпионата начинается подготовка к чемпионату мира, и участие на этом первенстве.

Нет денег – нет чемпионов

В мировой практике, большую часть сборов, особенно при подготовке к чемпионату мира или Азии, спортсмены проводят за пределами страны, в международных спортлагерях, где есть возможность ознакомиться с другими школами борьбы, и проводить спарринги.

- Вот недавно я ознакомился со стандартной годовой сметой на одного спортсмена, - рассказывает далее Абдурозиков. - И знаете, какой там расход? 44 тысяч долларов! Конечно, для нас это космические цифры. У нас свои расчеты. Так, расходы только на 20-ти дневные сборы одного спортсмена, например, в Россию, составляют около 1 тысячи долларов плюс еще 700 долларов на билеты на самолет. На три таких сбора нужно будет выложить 5 тысяч долларов. Еще 5-6 тысяч долларов нужны на международные турниры и чемпионаты. Итого – минимум 10 тысяч долларов в год.

Для большинства наших воспитанников эта сумма неподъемна. Вот и получается, что на детско-юношеских турнирах наши ребята нередко побеждают борцов из других стран, а через 4-5 лет им же уступают крупно. Нет сборов, нет выездов на соревнования, а значит, нет чемпионов.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Мужчина читает газету: «… оклад нападающего «Барселоны» Лионеля Месси составил более 100 миллионов евро в год». Затем подходит к сыну, делающему уроки, и дав ему подзатыльник, говорит: «Что ты целый день сидишь над своими дурными задачками? Иди во двор и погоняй в футбол, как все нормальные дети».

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