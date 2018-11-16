Заканчиваем эту неделю выпусков посвящением Эмомали Рахмону, ведь сегодня, 16 ноября, Таджикистан отмечает День президента.
Именно в этот день Эмомали Рахмон в первый раз принял присягу во время инаугурации в 1994 году. Официальным праздничным днём эта дата стала 2 года назад, в 2016 году.
Так как автобиография главы государства уже всем давно известна, и, в принципе, ничего нового добавить нам нечего, мы решили в рамках этого выпуска просто поговорить о трех его главных решениях и инициативах, существенно изменивших качество жизни жителей нашей страны за последние годы.
Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
ВБ: Рогунская ГЭС может стать толчком для значительного прогресса в развитии Таджикистана
Пуск Рогунской ГЭС. Как это было
США обучили сотрудников правоохранительных органов Таджикистана выявлять террористов
«МегаФон Таджикистан» продемонстрировал услуги для успешного «бизнеса с душой»
C чего все начиналось? Фотолетопись энергетики Таджикистана
Воспевая Рогун. Все стихи о грандиозном проекте
Средняя зарплата в Таджикистане выросла до 134 долларов
В Узбекистане запретили при выдаче зарплаты требовать справки об уплате налогов
Запуск Рогунской ГЭС. Прямая трансляция
«МегаФон Таджикистан» представил телеком-услуги для успешных стартапов
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста