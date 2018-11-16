АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 НОЯБРЯ

- Важных мероприятий на этот день не запланировано.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 НОЯБРЯ

1935 – В Таджикистан приехал чешский писатель Юлиус Фучик.

1992 – На XVI сессии Верховного Совета РТ 12-го созыва Председателем Верховного Совета – главой государства избран Эмомали Рахмонов.

2002 – Между правительством РТ и компанией «Памир Энерджи» подписан Сертификат вступления в силу Договора Концессии энергетической системы ГБАО.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 НОЯБРЯ

1938 – родился заслуженный артист Таджикистана Носирчон Азизов.

1940 -1998 – родился ученый Барот Шокиров.

1942 – родился композитор Фируз Бахор.

1951 – родилась актриса театра Сабохат Косимова.

1953 – родилась певица Фотима Тураева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.