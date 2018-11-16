АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 НОЯБРЯ
- Важных мероприятий на этот день не запланировано.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 НОЯБРЯ
1935 – В Таджикистан приехал чешский писатель Юлиус Фучик.
1992 – На XVI сессии Верховного Совета РТ 12-го созыва Председателем Верховного Совета – главой государства избран Эмомали Рахмонов.
2002 – Между правительством РТ и компанией «Памир Энерджи» подписан Сертификат вступления в силу Договора Концессии энергетической системы ГБАО.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 НОЯБРЯ
1938 – родился заслуженный артист Таджикистана Носирчон Азизов.
1940 -1998 – родился ученый Барот Шокиров.
1942 – родился композитор Фируз Бахор.
1951 – родилась актриса театра Сабохат Косимова.
1953 – родилась певица Фотима Тураева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 НОЯБРЯ 2018 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с, в отдельных районах усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 2-7 мороза, днем 5-10 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 12-17 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 11-16 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 1-6 мороза, днем 5-10 тепла, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 2-7 мороза.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью -4+1, днем 8-13 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 13-18 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 12-14 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 15-17 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 8-10 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 11-13 тепла.
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