Сегодня, 16 ноября 2018 года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, нажав на кнопку, запустил первый агрегат Рогунской ГЭС. Церемония пуска станции транслировалась в прямом эфире.
Для тех, кто не успел увидеть это историческое событие, мы предлагаем восполнить этот пробел.
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