Сегодня, 16 ноября 2018 года, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, нажав на кнопку, запустил первый агрегат Рогунской ГЭС. Церемония пуска станции транслировалась в прямом эфире.

Для тех, кто не успел увидеть это историческое событие, мы предлагаем восполнить этот пробел.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus