Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС, состоявшийся сегодня, два дня будет праздновать весь Таджикистан. А мы решили вспомнить, как начиналось строительство Рогунского гидроузла и в какой обстановке проходили пуски агрегатов на других гидроэлектростанциях Таджикистана.

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