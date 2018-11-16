Среднемесячная заработная плата в Таджикистане после сентябрьского повышения зарплат бюджетникам выросла почти на 14%. Размер средней зарплаты в стране достиг 1 тыс. 265 сомони ($134).
Уровень же реальной зарплаты (с учетом инфляции) в сентябре по сравнению с августом увеличился на 12,5%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.
Кто получает больше всех?
Как говорится, деньги притягиваются к деньгам: самая высокая заработная плата сложилась у сотрудников финансового посредничества (банки) – 3 тыс. 270 сомони ($347).
Труженики горнодобывающей промышленности и разработки карьеров получают 2 тыс. 534 сомони ($269), а строители - 2 тыс. 382 сомони ($252).
Зарплата работников сектора электроэнергетики и водоснабжения составила 1 тыс. 634 сомони ($173).
Наиболее низкая зарплата сложилась у работников сельского хозяйства и охоты - 504 сомони ($53).
Зарплата лесоводов составила 668 ($70), а рыболовов - 874 сомони ($93).
Последние в СНГ
По уровню средней зарплаты Таджикистан занимает последнее место на пространстве СНГ.
Согласно исследованию «Высшей школы экономики» (Россия), в 2017 году реальный уровень заработной платы в Таджикистане составил $137.
Средняя зарплата в Казахстане составила $459,1, Беларуси – $421,9, Азербайджане – $306,7, Молдове – $308,4, Украине – $272,9, Кыргызстане – $216,3.
Наиболее высокая среднемесячная номинальная зарплата в прошлом году была зафиксирована в России ($600), где, по различным данным, находится более 1 миллиона граждан Таджикистана.
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