В Таджикистане уже совсем скоро состоится пуск первого агрегата Рогунской ГЭС, запустит станцию президент страны Эмомали Рахмон.
В возведении станции приняли участие более 25 тысяч строителей, инженеров и других технических работников. Рогунская ГЭС после полного ввода в эксплуатации всех шести гидроагрегатов будет вырабатывать электроэнергию в полтора раза больше чем Нурекская ГЭС.
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