В Таджикистане уже совсем скоро состоится пуск первого агрегата Рогунской ГЭС, запустит станцию президент страны Эмомали Рахмон.

В возведении станции приняли участие более 25 тысяч строителей, инженеров и других технических работников. Рогунская ГЭС после полного ввода в эксплуатации всех шести гидроагрегатов будет вырабатывать электроэнергию в полтора раза больше чем Нурекская ГЭС.