15 апреля 2016 года таджикские депутаты приняли предложение правительства о внесении дополнений в Закон «О праздничных днях». С того времени, 16 ноября каждого года мы отмечаем как День президента Республики Таджикистан.

За это время Эмомали Рахмон выступил с сотнями речей, отчитал не один десяток чиновников, встретился с представителями разных категорий граждан.

Мы предлагаем вам 5 ярких цитат президента. Угадайте (а лучше вспомните), что он имел в виду, когда говорил эти фразы.