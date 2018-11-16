Рогун готов к пуску: сегодня на станции. 16 ноября, 2018 года

Сегодня в 16 00 в Таджикистане запустят Рогунскую ГЭС, а пока мы расскажем, что она нам реально даст. Поверьте, речь идет не только об обеспечении светом ваших домов.

Куда пойдёт электричество

В советские годы электроэнергия Рогуна, предназначалась в первую очередь для удовлетворения потребностей, так называемого, Южно-Таджикского территориально-производственного комплекса, который включал в себя расположенные на юге страны промышленные предприятия. Часть электроэнергии предполагалось использовать для нужд соседних республик, которые входили тогда в Единую энергетическую систему Центральной Азии.

Рогун готов к пуску: сегодня на станции, 16 ноября 2018 года Asia-Plus

В рамках Национальной стратегией развития, правительство Таджикистана планирует в ближайшее десятилетие наращивать промышленные мощности, и превратить республику в развитую индустриально-аграрную страну. Для этого необходимо иметь дополнительные источники энергии.

Наряду с увеличением потребностей промышленности в электроэнергии, также год за годом растет численность населения страны (более чем на 2% в среднем за год), а значит, появляются всё новые и новые домохозяйства, которые подключаются к электроэнергетической системе страны.

Кроме того, планируется экспортировать часть вырабатываемой электроэнергии Рогунской ГЭС. После сдачи всех шести агрегатов в эксплуатацию, Рогун сможет вырабатывать ежегодно 13-17 млрд. киловатт-часов электроэнергии. Это почти годовая выработка всех существующих в Таджикистане гидроэлектростанций.

Если мы ежегодно будем продавать, к примеру, 10 млрд. киловатт-часов этой энергии по цене 3-4 цента, мы сможем получать $300-400 млн. в год.

Рогун готов к пуску: сегодня на станции, 16 ноября 2018 года Asia-Plus

В качестве потенциальных рынков сбыта рассматриваются, в первую очередь, Афганистан и Пакистан, которые испытывают острую нехватку электроэнергии. Поставки энергии в эти страны, планируется осуществить посредством строящейся высоковольтной линии электропередачи CASA-1000. Рассматриваются также и другие рынки сбыта, в частности Узбекистан, а в будущем, может быть и Индия.

И это еще одна, не менее важная цель строительства Рогуна, и для Таджикистана, и для стран региона. Еще в советские времена проект Рогунской ГЭС предполагал регулирование использования региональных источников воды, улучшение мелиоративного состояния миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, освоение сотен гектаров новых земель, и предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Рогунская ГЭС после сдачи всех шести агрегатов в эксплуатацию сможет вырабатывать ежегодно 13, 4 млрд. киловатт-часов электроэнергии. Это почти годовая выработка всех существующих в Таджикистане электроэнергетических мощностей.

Рогун будет регулировать сток воды

Общий объем водохранилища Рогунской ГЭС составит примерно 13,5 кубических километров, полезный объем будет равен около 10 кубическим километрам, и оно будет простираться вверх по течению на расстояние порядка 70 км. Предполагаемый резервуар позволит накапливать водные ресурсы во время половодья, регулируя дальнейший уровень воды реки Вахш, которая, сливаясь с рекой Пяндж, образует Амударью. Во время же маловодья накопленная вода при необходимости будет использоваться в ирригационных целях.

Рогун готов к пуску: сегодня на станции, 16 ноября 2018 года Asia-Plus

Главное отличие Рогунского водохранилища от резервуаров других станций Вахшского каскада заключается в том, что оно позволяет обеспечивать многолетнее регулирование водных ресурсов реки. То есть, опять же, позволяет набирать воду в те годы, когда её слишком много, и использовать накопленные ресурсы в засушливые годы.

Данное водохранилище фактически снимает необходимость накопления воды резервуарами нижестоящих по течению реки Вахш станций для выработки электроэнергии, так как все эти станции уступают по мощности Рогунской ГЭС (3600 МВт): Нурек (3000 МВт), Байпаза (600 МВт), Сангтуда-1 (670 МВт), Сангтуда-2 (220), Сарбанд (240 МВт), Шаршара (29,5 МВт), Центральная (15,1 МВт).

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus