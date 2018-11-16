Новую горячую линию и Ресурсный центр по поддержке жертв домашнего насилия открыли при Комитете по делам женщин и семьи Таджикистана при поддержке представительства Евросоюза.

Ресурсный центр при комитете будет оказывать бесплатную юридическую и психологическую поддержку и консультации жертвам домашнего насилия по всему Таджикистану.

«Женщины и члены семей, подвергшиеся насилию, могут позвонить по бесплатному короткому номеру 1313 и связаться с экспертом по правовым и гендерным вопросам, психологом по вопросам предотвращения насилия в семье и гендерного равенства или же юристом, в зависимости от ситуации»,- сообщает представительство ЕС в РТ.

В Ресурсном центре по гендерным вопросам внедрено электронное приложение для своевременного и легкого сбора информации, получения единой статистики и переработки информации.

Также запущена база данных, где собирается и анализируется подробная информация о случаях насилия в семье, в том числе телефонные обращения.

«Сбор информации для базы данных включает в себя: заявление о случаях насилия в семье (в отношении женщин, детей, родителей или других родственников), перечень услуг (психологическая и правовая), сбор статистических данных», - сообщает источник.

Ресурсный центр открыт в рамках проекта «Совершенствование системы отчетности и урегулирования гендерного насилия в Таджикистане» при поддержке Комитета по делам женщин и семьи и финансированию Фонда Евразия Центральной Азии – Таджикистан.

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