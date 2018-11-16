Замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано примет участие в церемонии запуска первого гидроагрегата Рогунской ГЭС, которое состоится сегодня, 16 ноября.

В четверг замглавы МИД Италии встретился в Душанбе с министром экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода, сообщает пресс-служба таджикского министерства.

Стороны обсудили торгово-экономические связи, привлечение иностранных инвестиций, развитие сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, энергетической сферах, а также развитие туризма и не менее важные вопросы.

Отмечается, что Хикматуллозода «поприветствовал участие Манлио Де Стефано в историческом событии запуска первого агрегата Рогунской ГЭС».

Возведением одного из главных объектов Рогунской ГЭС – плотины - занимается итальянская компания Salini Impregilo.

Также вчера он встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«В ходе встречи стороны обсудили широкий круг актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества, политического диалога, гуманитарных связей, а также безопасности», - передает департамент информации МИД РТ.

с сайта mfa.tj

Отметим, что сегодня на 18:00 намечен запуск первого из шести гидроагрегатов Рогунской ГЭС при участии президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

На церемонию запуска приглашены официальные представители соседних стран, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций.

За пуском Рогуна приехали наблюдать первый заместитель премьер-министра Афганистана Мухаммад Хон, министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, заместитель министра энергетики России Андрей Черезов и вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus