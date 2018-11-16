С 16 ноября текущего года в Узбекистане повышаются цены на природный газ, электроэнергию и топливо, об этом сообщает узбекское информационное агентство kun.uz.

Согласно постановлению правительства Узбекистана, кубометр природного газа отныне будет стоить 320 сумов (или $0,04).

Стоимость одного киловатта электроэнергии вырастет до 250 сумов ( или $0,03) - было 228 сумов 60 тийин.

Кроме этого, с 16 ноября розничная цена 1 литра бензина марки АИ 80 составит 4000 сумов или $0,48 (вместо нынешних 3800 сумов - $0,46), АИ 91 – 4500 сумов/литр или $0,54, дизельного топлива – 4800 сумов/литр или $0,58 и дизельного топлива ЭКО – 4900 сумов/литр $0,60.

По данным Центрального банка Узбекистана, обменный курс одного доллара США в средине ноября составляла 8 тыс. 250 узбекских сумов.

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