Шестилетний ребенок разбился насмерть, упав с шестого этажа многоэтажного дома на западе Москвы. Он находился в квартире вместе с матерью, которая занималась домашним хозяйством, пишет Московский комсомолец.

6-летний уроженец Таджикистана 25 октября вместе с родителями приехал в московский регион. Семейство поселилось в комнате двухкомнатной квартиры по соседству с земляками, оформляло документы на гражданство и работу.

14 ноября, в день трагедии, отец ребенка отправился на заработки. Мать занималась хозяйственными делами, а сын незаметно вскарабкался на подоконник.

На родине семья жила в частном секторе, ребенка не просвещали насчет опасности высоты. Мальчик дернул ручку окна, свесился и полетел вниз, пишет издание.

Детские правозащитники пока не опросили родителей, так как в день трагедии они пребывали в прострации.

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