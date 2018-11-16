В рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата мира-2022 национальная сборная Таджикистана по футболу в декабре проведет двухнедельные учебно-тренировочные сборы за рубежом, говорится на сайте Федерации футбола Таджикистана.

В предстоящем месяце таджикская сборная сыграет четыре товарищеских матча. 9 декабря сборная Таджикистана проведет спарринг со сборной Йемена в Дохе. Затем национальная сборная Таджикистана отправится в Маскат, где 13 и 16 декабря проведет два товарищеские встречи против сборной Омана. Декабрьский вояж сборной Таджикистана завершится в Манаме, где наша национальная команда встретится со сборной Бахрейна.

Эта встреча пройдет 20 декабря.

Национальной сборной Таджикистана в предстоящих товарищеских матчах будет руководить новый главный тренер олимпийской сборной страны (U-23) Усмон Тошев из Узбекистана.