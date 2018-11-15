Руководство Управления ГАИ города Душанбе берет под личный контроль работу общественного пассажирского транспорта в столице. Соответствующий приказ подписал глава управления МВД по городу Душанбе Шариф Назарзода.
Столичное ГАИ будет строго контролировать деятельность всех 24 компаний, предоставляющих услуги пассажирского транспорта в столице.
Приказ подписан в целях упорядочения работы общественного транспорта, обеспечения безопасности пассажиров на дорогах. Кроме того, данная инициатива также направлена на искоренение случаев грубого обращения водителей и кондукторов общественного транспорта с пассажирами.
Согласно приказу, за каждым предприятием пассажирских перевозок будет прикреплен сотрудник ГАИ из числа руководящего состава и отделения ГАИ города Душанбе, сообщает пресс-служба Управление МВД по городу Душанбе.
Сотрудники милиции будут посещать предприятия общественного транспорта на регулярной основе – каждые 10 дней, а также документировать выявленные нарушения и принимать меры, установленные законодательством.
Прикрепленные к предприятиям сотрудники ГАИ будут нести личную ответственность за соблюдение порядка на вверенных им предприятиях, и в случае ДТП с участием общественного транспорта будут привлекаться к дисциплинарной ответственности.
По данным УМВД, за 9 месяцев текущего года в городе Душанбе зафиксировано 148 тыс. 786 нарушений правил дорожного движения, 27 тыс. 661 из которых приходится на водителей общественного транспорта. Также за этот период с участием общественного транспорта были зафиксированы 18 ДТП, в результате два человека погибли, а 16 получили тяжёлые травмы.
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