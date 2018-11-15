И стройка эта нас действительно впечатлила. И правильно, одно дело просто цифры - 600 МВт - один агрегат, который запустят завтра, 3600 МВт - суммарная мощность всей ГЭС, 335 метров – плотина и совсем другое – увидеть это собственными глазами.
Да, конечно, на эти показатели и до этих метров еще много лет упорного труда, но уже сейчас размах проекта очевиден. Смотрите сами.
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