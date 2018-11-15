И стройка эта нас действительно впечатлила. И правильно, одно дело просто цифры - 600 МВт - один агрегат, который запустят завтра, 3600 МВт - суммарная мощность всей ГЭС, 335 метров – плотина и совсем другое – увидеть это собственными глазами.

Да, конечно, на эти показатели и до этих метров еще много лет упорного труда, но уже сейчас размах проекта очевиден. Смотрите сами.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus