Суд города Душанбе приговорил к 19 годам лишения свободы преподавателя английского языка Джахонгира Касымова, который вербовал учеников в террористическую группировку «Исламское государство».

Как сообщил «АП» зампредседателя столичного суда Асомиддин Бобохонзода, по этому делу также осуждены несколько его учеников, которых обвинили в экстремизме.

Джахонгир Касымов, окончивший Таджикский институт языков, преподавал на курсах английского языка. Среди прочего он на английском учил знанию Корана, отмечает Радио «Озоди».

О том, что он, предположительно, занимался агитацией в пользу ИГ, стало известно в июле нынешнего года.

Тогда неподалеку от границы с Афганистаном, на территории района Шамсиддина Шохин, были задержаны четверо молодых людей (трое жителей столицы и один житель района Рудаки). Они заявили, что готовились перейти границу, чтобы присоединиться к боевикам. Молодые люди, как выяснилось, были завербованы Касымовым.

Как сообщил на пресс-конференции в июле начальник Кулябского регионального управления Агентства по контролю за наркотиками Мухаббат Абдуллозода, все задержанные выпускники душанбинской школы. Родители молодых людей родом из южных районов Шамсиддин Шохин и Ляхш, задержанные подростки отпросились у родных, чтобы якобы навестить родственников.

О том, что они собираются примкнуть к ИГИЛ, оперативники узнали из переговоров молодых людей по телефону.

«Оперативники слышали их телефонные беседы с представителями ИГИЛ в Афганистане. За день, до попытки пересечения границы, один из них изучил границу, чтобы выбрать удобное место для перехода», - отметил тогда Абдуллозода.

Родные осужденных не согласны с приговором городского суда и намерены его обжаловать.

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