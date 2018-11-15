Узбекский специалист Усмон Тошев назначен главным тренером олимпийской сборной Таджикистана по футболу (U-23).
Пост главного тренера таджикской олимпийской сборной был вакантным с марта нынешнего года. Ранее эту должность занимал известный таджикский специалист Хаким Фузайлов, одновременно возглавлявший национальную сборную Таджикистана, который покинул весной оба поста, сообщили в ФФТ.
53-летний узбекский тренер приступит к работе в ближайшие дни. Он будет готовить команду к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, сообщается на сайте Федерации футбола Таджикистана.
В отборочном цикле чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте, наша олимпийская сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Узбекистана, Индии и Пакистана.
Усмон Тошев родился 23 сентября 1965 года в Бухаре. В бытность игроком выступал за узбекские клубы «Зарафшан», «Пахтакор», «Нурафшон» и «Бухара». В первой лиге России играл за «Атоммаш» из Волгодонска. Играл также за венгерский клуб «Сольнок» и греческий клуб «Керацини».
После завершения игровой карьеры стал футбольным тренером. В 1987 году окончил Бухарский Государственный Университет по специальности: спортивный педагог.
С ноября 2005 года обладатель тренерской лицензии категории «Pro». В 2000-2008 возглавлял узбекские клубы «Бухара» и каршинский «Насаф». В 2006 году был помощником главного тренера сборной Узбекистана Валерия Непомнящего. С января 2009 года по 15 мая 2011 года возглавлял клубы «Шуртан» и «Спартак» (Ташкент).
20 мая 2011 года Усмон Тошев был назначен генеральным менеджером клуба «Насаф» и впоследствии стал главным тренером каршинцев. В 2013 году был главным тренером команды «Спартак (Бухара)».
В 2014-2015 годах возглавлял клуб «Де Маиванд Аталан» из Афганистана. В прошлом году работал главным тренером «Андижана». В июле этого юношеская сборная Узбекистана (U-16) под руководством Тошева стала победителем чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA), который проходил в Ташкенте.
Усмон Тошев также является инструктором ФИФА и АФК.
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