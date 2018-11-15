Командующие Пограничными войсками стран СНГ определили приоритетные задачи на 2019 год, сообщает пресс-центр Исполнительного комитета СНГ.
В ходе заседания Совета командующих Пограничными войсками, которое прошло 14 ноября в Бишкеке, представители рассмотрели вопросы, связанные с оценкой и анализом обстановки, складывающейся на внешних границах государств – участников СНГ Центрально-Азиатского региона.
Также участники заседание подвели итоги деятельности СКПВ в 2018 году и определили приоритетные задачи на 2019 год. Были обсуждены результаты проведения совместных специальных пограничных операций и вопросы их организации на очередной период.
В ходе заседания было заявлено, что наиболее опасная тенденция развития обстановки складывается на центральноазиатском направлении внешних границ СНГ, сообщает РИА Новости.
"Она связана с высокой террористической активностью, прежде всего, в Афганистане. Там наблюдается увеличение численности вооруженных группировок и расширение зоны боевых действий международных террористических организаций на фоне обострения внутриполитических проблем в этой стране, - сообщила руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Кыргызстана Гульмира Борубаева.
По словам Гульмиры Борубаевой, участники заседания отметили значительное обострение обстановки на туркменско-афганской госгранице, где возникли угрозы вооруженных провокаций и обстрелов территории Туркменистана.
Совет командующих принял решение о преобразовании одного из временных рабочих органов – Координационного научного совета в Координационный совет по науке и образованию, что позволит вывести его работу на качественно новый уровень. Координационный совет создан в рамках практической реализации Решения Совета глав государств СНГ «Об адаптации Содружества к современным реалиям от 16 сентября 2016 года», отмечает пресс-служба Исполкома СНГ.
Кроме того, члены Совета рассмотрели вопросы, касающиеся нормотворческой и научно-исследовательской деятельности, а также приняли ряд решений организационного и кадрового характера.
В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Антитеррористического центра государств – участников Содружества, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений, Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности и Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.
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