Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил белый мерседес пятилетнему мальчику. Так он отметил рекорд мальчика, который отжался более четырех тысяч раз за 146 минут.
Пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за два часа 26 минут, однако представители Книги рекордов России официально рекорд не зафиксировали.
Кадыров позже выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой результат, "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать", пишет РИА Новости.
"Эту машину тебе передала президент благотворительного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырова, пусть отец возит тебя на нем, ты достоин ездить на белом мерседесе", — сказал Кадыров на встрече с мальчиком.
Рахим ответил, что может отжаться более пяти тысяч раз. Свои способности ребенок продемонстрировал прямо на капоте новой машины.
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