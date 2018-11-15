Журналисты «АП» посетили Рогун и собственными глазами увидели, что все необходимые объекты станции готовы к намеченному на завтра пуску первого из шести гидроагрегатов и, собственно, к историческому запуску Рогунской гидроэлектростанции.

Наша поездка на стройку века стала возможной благодаря Исполнительному аппарату президента Таджикистана, в Рогун разрешили приехать всем таджикским журналистам. Сегодня сюда же отправятся и иностранные СМИ.

…На стройплощадке Рогунской ГЭС в настоящее время трудится более 20 тысяч человек. Достройка станции осуществляется более 50 местными и зарубежными компаниями, в частности российскими, китайскими, иранскими и другими компаниями.

Все они выполняют строительно-монтажные работы по заказу ОАО «Рогунская ГЭС».

Возведение же одного из важнейших объектов станции – плотины ведется под генеральным подрядом итальянской компании Salini Impregilo.

Штаб-квартира Salini Impregilo (генеральный подрядчик строительства Рогунской ГЭС) находится в Милане. Гендиректор, итальянский бизнесмен Пьетро Салини. Компания существует более 100 лет, и является одним из крупнейших подрядчиков в Европе. Сегодня она работает в 50 странах. За время своего существования она построила десятки тысяч километров авто, и железных дорог, сотни километров метро, и мостов, а также плотины, гидроэлектростанции.

Плотина

Строительством плотины в настоящее время занято свыше 3 тыс. человек, в частности 1,5 тыс. строителей компании Salini Impregilo.

Возведение каменно-насыпной плотины началось в конце октября 2016 года. До настоящего момента высота плотины доведена до отметки 75 метров. Объем воды в образованном водохранилище сейчас составляет 214 млн кубометров. Этого, по словам строителей, вполне достаточно для пуска первого агрегата.

Плотина и водохранилище. 14 ноября 2018г Фото Asia-Plus

Для дальнейшего строительства плотины итальянские специалисты устанавливают специальную конвейерную линию, по которой будут доставляться обработанные горные породы - более 40 млн. кубометров щебеня и гравия. Ее длина составит около 5,5 километров.

Конвейерная линия, 14 ноября. 2018 г Фото Asia-Plus

Высота плотины в целом должна составить 335 метров. Это будет самая высокая каменно-насыпная плотина в мире. Резервуар Рогунской ГЭС будет заполнен до конечной отметки к 2033 году.

Плотина Рогунской ГЭС возводится в два этапа. Первый этап – это строительство первой очереди высотой 135 метров (до абсолютной отметки 1110 метров над уровнем моря). Второй этап – пофазовое сооружение основной плотины высотой 335 метров.

Плотина первой очереди рассчитана на установку первых двух агрегатов.

Рогунская ГЭС после сдачи всех шести агрегатов в эксплуатацию сможет вырабатывать ежегодно 13, 4 млрд. киловатт-часов электроэнергии. Это почти годовая выработка всех существующих в Таджикистане электроэнергетических мощностей.

Машинный зал

Машинный зал расположен на глубине 420 метров от земной поверхности в скальном массиве. Такая практика впервые применяется в гидроэнергетическом строительстве Центральной Азии.

Ширина зала, где устанавливаются шесть гидроагрегатов, составляет 22 метр, его высота - 78 метров, а длина – 220 м.

Машинный зал. 14 ноября. 2018г Фото Asia-Plus

В настоящее время полностью завершена установка агрегата № 6, который и планируется запустить первым. Сейчас он работает в холостом режиме.

Агрегат №6. 14 ноября, 2018г. Фото Asia-Plus

Установленный гидроагрегат является временным, он рассчитан на мощность до 390 МВт, со временем он будет заменен на агрегат мощностью в 600 МВт.

На первых порах (с учетом уровня воды в водохранилище) агрегат будет работать в среднем на мощности 100 МВт, то есть будет вырабатывать 100 тыс. киловатт электроэнергии в час.

Рядом ведутся работы по установке второго агрегата (№5). Специалисты завершили уже более 50 процентов этих работ. Агрегат будет полностью готов к эксплуатации к марту 2019 года.

Агрегат №5. 14 ноября 2018г Фото Asia-Plus

В целом в машинном зале будут установлены шесть агрегатов, мощность каждого составит 600 МВт.

Таким образом, суммарная мощность Рогунской ГЭС составит 3600 МВт, то есть станция будет производить ежечасно 3,6 млн. киловатт электроэнергии.

КРУЭ-500

Комплект распределительного устройства с элегазовой изоляцией, который предназначен для приема и распределения вырабатываемой агрегатами электроэнергии полностью готов к эксплуатации. Электроэнергия отсюда передается по шести высоковольтным линиям в единую энергетическую систему страны.

КРУЭ. 14 ноября 2018 г Фото Asisa-Plus

Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, вспомогательные устройства и средства учета и измерения.

В период установки оборудования КРУЭ-500 были задействованы порядка 200 человек, а после ввода в действие этой автоматизированной системой будут управлять 15 специалистов.

Финансирование

Финансирование достройки Рогунской ГЭС, по словам ответственных лиц, осуществляется по намеченному плану. С начала строительства на возведение Рогунских объектов направлено 12 млрд. сомони. Это, в основном бюджетное финансирование, а также собранные за счет продажи акции ОАО «Рогунской ГЭС» деньги и средства, привлеченные за счет продажи гособлигаций (евробондов) на международных рынках.

В прошлом году за счет всех источников финансирования на достройку Рогуна было израсходовано 4 миллиарда 700 миллионов сомони.

Дальнейшее строительство Рогунской ГЭС, по данным Минфина, требует дополнительных финансовых ресурсов в размере около $4 млрд.

Сейчас финансовое ведомство ведет переговоры с международными финансовыми институтами по поводу привлечения льготных кредитов. Также рассматриваются другие варианты привлечения необходимых средств.

Параллельно с привлеченными зарубежными финансовыми ресурсами на возведение станции направляются также средства из госбюджета.