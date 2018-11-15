Азиатский банк развития одобрил грант в размере 35 миллионов долларов для восстановления соединения электроэнергетической системы Таджикистана с Центрально-Азиатской энергетической системой (ЦАЭС) путем восстановления соединения c системой Узбекистана.

АБР через программу Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) активно продвигает региональную торговлю электроэнергией между странами Центральной Азии и расширение экспорта электроэнергии из региона в Афганистан и Пакистан.

Взаимосвязанная энергетическая система в Центральной Азии принесет пользу всем странам, оптимизирует использование энергии, повысит региональную энергоэффективность и сократит выбросы парниковых газов.

ЦАЭС - региональная сеть электропередачи, созданная в эпоху Советского Союза, и ее деятельность сегодня координируется между Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызской Республикой и Таджикистаном. В последние десятилетия обмен энергией в рамках ЦАЭС постепенно снижался, а отключение Таджикистана от Узбекистана в 2009 году ограничило эффективность ЦАЭС.

Подписание соглашения о торговле электроэнергией для возобновления торговли электроэнергией между Таджикистаном и Узбекистаном в марте этого года является шагом вперед для возобновления региональной энергетической сети.

«Этот проект позволит Таджикистану экспортировать летний избыток электроэнергии в Узбекистан и обеспечить более эффективное использование региональных энергоресурсов», - сказал финансовый специалист АБР г-н Юки Иноуэ. «Восстановление соединения - важный шаг в обеспечении полной параллельной работы с электроэнергетической системой Узбекистана и ЦАЭС».

Проект АБР установит и модернизирует современное оборудование релейной защиты для синхронизации электроэнергетических систем Таджикистана и Узбекистана, расширит точки присоединения и укрепит потенциал Таджикистана для стабильной параллельной работы.

Общая стоимость проекта составляет 40 млн. долларов США, при этом Правительство Таджикистана выделяет 5 млн. долл. США. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.

В 2018 году АБР отмечает 20-летие сотрудничества с Таджикистаном. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме около 1,7 миллиардов долларов США в виде грантов, льготных кредитов и технической помощи.

Партнерство АБР с Таджикистаном, которое началось в 1998 году, восстановило или построило новую транспортную и энергетическую инфраструктуру в стране, помогло в социальном развитии, расширило сельскохозяйственное производство и поддержало развитие регионального сотрудничества и торговли.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.

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