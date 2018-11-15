Уже сегодня во второй половине дня состоится третий StartUp форум G5-2018, обещающий стать ударным и самым широким по охвату тем, и составу спикеров, ведь на нём выступят успешные бизнесмены не только из Таджикистана, но и Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Мы спросили нескольких спикеров, с чем они идут на форум, как решать проблемы, с которыми могут столкнуться предприниматели на своём пути, и о многом другом.

Азиза Анарбекова, директор и партнёр сервиса доставки «Namba Food»:

- Я расскажу о том, как можно адаптировать мировой опыт услуг в Центральной Азии. Как известно, в нашем регионе своеобразный менталитет, и не многие зарубежные компании могут за максимально короткий промежуток времени уловить его специфику. А еще часто многие программные обеспечения просто-напросто не подходят под наш рынок.

Супер бизнес секретов не будет. Будут четкие действия, которые мы применили на своем опыте, а также конкретные результаты.

Проблем у начинающего бизнесмена может быть куча, и может не быть вовсе. Все дело в том, как вы сами к этому отнесетесь. Для нашей компании нет слова "проблема", есть ситуация, для решения которой нужно найти несколько вариантов и предполагаемых результатов, и исходя из этих результатов, нужно предпринимать действия.

Я смотрела темы, с которыми будут выступать другие спикеры, поэтому уверена, что каждый найдет для себя что-то новое. Может получиться так, что моя тема будет для кого-то не актуальной, но тема про кофе его зацепит, или наоборот. Думаю, форум будет интересен как еще начинающим стартаперам, так и акулам бизнеса.

Джахонгир Забиров, интернет-предприниматель, создатель сайта somon.tj:

- Я буду рассказывать про историю появления somon.tj, но без каких-либо бизнес-секретов, их просто не существует. Каждая история успеха уникальна, и зависит от множества причин. Поэтому всего лишь случай играет немаловажную роль.

Джахонгир Забиров фото с личной страницы в ФБ

Зато я поделюсь тем, что нам помогает в работе и с какими сложностями мы столкнулись, как мы их решали.

Расскажу о том, что в ближайшие пять лет произойдет в somon.tj, и как это повлияет на Таджикистан.

А вообще хочу сказать, что любой форум, это налаживание связей, нетворкинг. Знакомство с будущими сотрудниками и партнерами, поиск клиентов, обмен опытом. Для кого-то еще мотивация и вдохновение, для кого-то спикеры смогут раскрыть в новом свете существующие истины. По своему опыту скажу, делайте бизнес с партнером, так проще, меньше рисков, и очень часто помогает особенно в самом начале.

Как подготовиться перед началом старта своего бизнеса?

а. Найдите партнера с похожим духом, но противоположным характером.

б. Начните ему доверять.

в. Покоряйте мир, создавая свое дело.

Я не буду рассказывать о том, в какой бизнес стоит вкладываться в ближайшее время. Если честно, это как пальцем в небо. Каждый, конечно, может советовать, исходя из своего опыта, но не факт, что это действительно станет актуально в ближайшее время.

Лучший совет может прозвучать так - вкладывайтесь в то, в чем вы разбираетесь или готовы разбираться, погрузившись с головой. Иначе у вас просто не хватит драйва, когда проблемы будут идти одна за другой, чтобы их решать.

Лайло Тагаева, владелец РА PurNur:

- Универсальных бизнес-секретов, которые ты вычитал в книге или послушал чей-то спич, сделал также и построил удачный бизнес, не бывает. Есть любовь к своему делу, желание трудиться, даже тогда, когда очень сложно.

Лайло Тагаева фото с личной страницы в ФБ

А на StartUp форуме G5-2018 я буду делиться опытом, и своими инсайтами. Принесет ли это кому то пользу, зависит от самих присутствующих. Каждый сам для себя решает, что их ждет в будущем. Одни действительно все знают, просто не следуют этим знаниям. Другие пребывают в состоянии "иллюзии знаний", и это очень мешает развиваться.

Мне кажется, в самом начале бизнес может загубить несколько вещей: собственное эго, много денег и отсутствие команды. И вообще, недостаток денег - это только плюс! Только в таких условиях можно находить самые нестандартные и эффективные возможности.

А чтобы быть в теме и не выпасть за борт современных тенденций, нужно удовлетворять потребности цифрового поколения Z, рожденных с 2000 года. Именно это поколение станет крупнейшей группой потребителей на планете в ближайшее время. Если собираетесь открывать свое дело и еще не решили, что это будет, примите мои слова к сведению.

Время подводить итоги

С прошлого форума G5 прошло чуть больше года, и мы решили также спросить у прошлогодних спикеров, как продвигается их бизнес, и используют ли они сами те знания, что получили во время форума.

Зебуннисо Солиева, директор «Армон Апарт Отеля» (Худжанд):

- За этот год у меня произошло много изменений. Я получила два сертификата, коуча по интегральному питанию и оздоровлению инструктора йога-шред, современной йоги с элементами табата, которая в сочетании со специальным очищающим питанием позволяют за короткий срок оздоровить тело. Мы открыли Центр ЗОЖ «Абрикосовый Рай», при «Армон Апарт Отеле». Сейчас готовлюсь к тому, чтобы вывести свою программу очищения, оздоровления и омоложения «Йога-детокс 21» в онлайн-школу, чтобы все желающие могли вне зависимости от своего местонахождения пройти курс естественного оздоровления.

После форума меня стали больше узнавать. В январе я стала номинантом национальной премии «Топ-50» за вклад в развитие общества по версии Радио «Ватан». Также меня пригласили на ТВ «Азия» вести еженедельную рубрику «Азбука здоровья», и ежедневно утреннюю йогу.

Мне очень пригодились лайфхаки спикеров Абдулло Курбанова и Дилшода Джураева по сочетанию новейших технологий в бизнесе, и в управлении персоналом.

G5 форум в этом смысле, очень полезен для инвесторов, бизнесменов и управленцев, а для молодежи, данный форум возможность своими глазами увидеть «героев нашего времени», которые вопреки пессимистичным прогнозам международных финансовых институтов, и с каждым годом усложняющимся условиям делают успешный бизнес в Таджикистане. Чем не пример для подражания?

Бизнес информацию, конечно, можно и в Интернете выудить, но духом созидательного предпринимательства можно заразиться, только посетив форум. Это сейчас нужно всем нам, как воздух. Если бы организаторы выкладывали выступления спикеров в Youtube, охват аудитории был бы еще шире.

Дилшод Джураев, учредитель группы компаний «55 Group»:

Дильшод Джураев фото с личной страницы в ФБ

- Начну с того, что мы открыли филиалы наших дочерних компаний в Китае и России, автоматизировали 50% рабочих процессов. Сейчас мы делаем акцент на IT стартапы и инновационные идеи, поэтому разработали и запустили в тестовом режиме два IT проекта. Еще три находятся в процессе запуска.

Я бы никогда не стал делать то, во что сам не верю, и я абсолютно уверен в том, что образовательный бизнес форум G5 приносит реальную пользу, поэтому мы продолжаем его организовывать.

Когда ты находишься на форуме, чувствуешь энергетику зала, спикера, имеешь возможность лично задать ему вопрос, это абсолютно несоизмеримо с тем, что вы гуглите, и находите в интернете. Участие на бизнес коннектах дает мотивацию, знания, толчок к действиям.

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