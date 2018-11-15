Нуридинжон Исмаилов и Эмомали Рахмон на встрече 18 августа текущего года в Ташкенте

Парламентская делегация Узбекистана во главе со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нуридинжона Исмаилова впервые за годы независимости двух соседних государств посетит Таджикистан.

Визит узбекских парламентариев намечена на 19-22 ноября, сообщил "АП" глава комитета по международным делам, общественным объединениям и информации нижней палаты парламента Таджикистана Олим Салимзода.

Парламентская делегация Узбекистана в ходе пребывания в Таджикистане проведет встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном, спикерами обоих палат парламента страны Махмадсаидом Убайдуллоевым и Шукурджоном Зухуровым.

Спикер нижней палаты парламента Узбекистана и сопровождающие его лица также ознакомятся работой завода «ТАЛКО кабель» и побывают на Нурекской ГЭС.

Гости также посетят Национальную библиотеку Таджикистана и столичный «Кохи Навруз».

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