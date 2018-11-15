Певица из Узбекистана Шахло Ахмедова осталась без лицензии из-за своего нового клипа на песню "Летние дожди", сообщает "Узбекконцерт".
В ведомстве отметили, что Ахмедову несколько раз предупреждали о том, что в ее клипе имеются движения, не соответствующие национальному менталитету и восточной культуре.
В клипе показана любовная драма между парнем и девушкой. Счастью пары приходит конец, когда героиня видит любимого в объятиях другой красавицы.
С января этого года комиссия "Узбекконцерта" проводит отбор на соответствие песен и танцев национальному менталитету. Согласно требованиям, мужчинам запрещено появляться в женской одежде и украшениях, женщинам - в откровенных нарядах. Также нельзя показывать в клипе дорогие дома, машины, украшения, роскошь, если нет привязки к смыслу песни.
Певица Шахло Ахмедова - младшая сестра заслуженной артистки Узбекистана Лолы Ахмедовой. Родилась в 1994 году в Сурхандарьинской области Узбекистана. Известность получила в 2013 году после участия в конкуре Zo’r-zo’r Star. В 2014 году приняла участие в музыкальном конкурсе «Голос. Казахстан». В 2017 году Шахло поступила в ГИТИС, где ее наставником стала народная артистка России Надежда Бабкина.
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