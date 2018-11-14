За организацию массовой драки на Хованском кладбище в Москве весной 2016 года бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 Юрий Чабуев приговорен к 11 годам колонии.
Другому организатору драки - соучредителю спортивной организации "Здоровая нация" Александру Бочарникову - суд назначил девять лет в колонии строгого режима, сообщает Интерфакс.
Остальным фигурантам дела суд назначил различные сроки от 3,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как установлено следствием и судом, Чабуев и Бочарников организовали массовые беспорядки, чтобы с помощью членов спортивного клуба "Здоровая нация" силой вытеснить трудовых мигрантов - граждан республики Таджикистан - с территории Хованского кладбища.
Из показаний свидетелей, допрошенных в ходе процесса, следовало, что администрация кладбища требовала от мигрантов от 50% до 90% вольнонаемных заработков.
Массовая драка на Хованском кладбище произошла в мае 2016 года, по данным следствия, из-за борьбы за обслуживание кладбища. В драке с перестрелкой участвовали около 200 человек. В результате погибли три человека — граждане Таджикистана. Еще более 30 человек получили ранения.
В декабре 2017 года Щербинский суд Москвы приговорил пятерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии за участие в драке. Все они в августе вышли на свободу после того, как Мосгорсуд зачел им в сроки лишения свободы время нахождения под стражей из расчета день за 1,5 в колонии общего режима.
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