Власти Южного Урала запретили иностранцам с патентами работать в регулярных пассажирских перевозках.

Запрет вступит в силу 1 января 2019 года и коснется как городского, так и междугородного сообщения, а также легковых такси и арендованных автомобилей с водителями.

Соответствующее постановление 12 ноября подписал губернатор области Борис Дубровский, сообщает "Эхо Москвы в Челябинске"

В документе говорится, что местные автотранспортные предприятия больше не смогут привлекать трудовых мигрантов к работе в пассажирских перевозках.

Впервые санкции в отношении гастарбайтеров-маршрутчиков в Челябинской области ввели еще в 2015 году. Южноуральцы регулярно жалуются на то, что водители маршрутных такси часто нарушают ПДД и создают на дорогах аварийные ситуации.

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