Душанбинский футбольный клуб «Истиклол» в новом сезоне дебютирует в Лиге чемпионов АФК. Для выхода в групповую стадию турнира чемпиону Таджикистана необходимо на предварительной стадии обыграть клуб АГМК из Узбекистана, а затем в раунде плей-офф одолеть «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

Азиатская футбольная Конфедерация сегодня, 14 ноября, уведомила национальные ассоциации о механизме проведения предварительных игр и раунда плей-офф Лиги чемпионов и Кубка АФК сезона-2019.

Чемпион Таджикистана «Истиклол» на первом предварительном этапе Лиги чемпионов АФК-2019 должен был сыграть с чемпионом Бахрейна, однако бахрейнский клуб не прошел процедуру клубного лицензирования, в связи с этим, душанбинцы вступят в борьбе со второго предварительного раунда. На этой стадии турнира соперником «Истиклола» будет обладатель Кубка Узбекистана клуб АГМК. Встреча состоится 12 февраля в Алмалыке.

В случае успеха в противостоянии с АГМК душанбинцы в раунде плей-офф Лиги чемпионов АФК-2019 за выход в групповой этап турнира 19 февраля на выезде сыграет с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В случае выхода «Истиклола» в групповой этап Лиги чемпионов АФК-2019, турсунзадевский «Регар-ТадАЗ», который в этом году занял четвертое место в чемпионате Таджикистана, выступит в групповой стадии Кубка АФК-2019, так как бронзовый призер чемпионата страны клуб «Куктош» (Рудаки) не прошел процедуры клубного лицензирования АФК.

Лига чемпионов АФК-2019

Второй предварительный этап

12 февраля (вторник)

АГМК (Узбекистан) – «ИСТИКЛОЛ» (ТАДЖИКИСТАН)

Плей-офф

19 февраля (вторник)

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) – Победитель пары АГМК (Узбекистан)/«ИСТИКЛОЛ» (ТАДЖИКИСТАН).