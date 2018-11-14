Cегодня, 14 ноября, группа журналистов ранним утром отправилась на Рогунскую ГЭС, чтобы воочию увидеть как готовят к пуску гигант гидроэнергетики Таджикистана.

Официальный пуск Рогунской ГЭС намечен на 16 ноября. Запустит работу первого агрегата станции президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На церемонию приглашены представители зарубежных государств, в частности стран-участниц проекта CASA-1000, международных организаций, диппредставительств зарубежных стран и журналисты ведущих мировых СМИ.

Сегодня на Рогуне идут полным ходом подготовительные работы: агрегат уже прошел тестовый режим и готов к запуску.

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Объема воды, накопленного в строящейся плотине Рогунской ГЭС, по утверждению ведущего инженера ОАО «Рогунская ГЭС» Саидшо Охунова, достаточно.

"Объем воды в водохранилище составляет 214 млн. кубометров и его достаточно для пуска первого агрегата ГЭС", - говорит он.

По словам Охунова, с 2008 года до настоящего времени на реализацию проекта строительства Рогунской ГЭС потрачено порядка 12 млрд. сомони.

Высота плотины ГЭС к настоящему моменту превышает 75 метров, что позволяет обеспечить нормальную работу турбины. По завершении возведения гидростанции высота плотины составит 335 метров.

Первый агрегат будет выдавать 80-120 Мвт электроэнергии.

Сегодня, по данным Охунова, на объекте, кроме итальянской компании «Салини Импреджило», которая строит плотину ГЭС, работают свыше 70 компаний-субподрядчиков - это компании Ирана, России, Китая, Германии и др.

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