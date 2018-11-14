Последние 5 лет в Согдийской области функционирует небольшое частное предприятие по производству адраса, атласа и ковров из войлока. Основателем является этническая узбечка Гулсун Гаффорова, о которой мы и хотим рассказать вам.

Интересна она нам стала тем, что село Янгиобод, где она запустила производство, находится в самой глуши. То есть она не пыталась, как многие, перебраться в большие города или в столицу, чтобы наладить бизнес. Наоборот – она решила начать все именно там, где в рабочих местах нуждаются, прежде всего.

Местные женщины, по ее словам, годами не могли найти достойную работу с достойной заработной платой. А теперь, благодаря нашей героине, в этом дальнем селе в хороших условиях трудятся десятки девушек и женщин.

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