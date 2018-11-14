Генеральная прокуратура Таджикистана объявила о наборе специалистов в ряды своих подразделений с месячным окладом в размере от 630 (около $67) до 978 сомони (около $104).

Вакантными объявляются должности специалиста в прокуратуре района Шахринав, ведущего специалиста и главного инженера в Управление делами Генеральной прокуратуры, ведспеца в отдел делопроизводства и в секретный отдел Генпрокуратуры, а также специалиста в отдел приёма граждан и рассмотрения обращений, отмечается на сайте ведомства.

Отмечается, что соискатели должны быть в возрасте до 35 лет, иметь высшее образование в соответствующей сфере, не менее одного года опыта работы и не иметь судимости (всех членов семьи).

От кандидатов также требуется знать Конституцию Таджикистана, законы страны, международное право, признанное в Таджикистане, таджикский язык, иметь навыки работы на компьютере. Знание иностранных языков приветствуется.

Кандидатам на должности специалиста в прокуратуре района Шахринав обещана месячная зарплата в размере 630 сомони ($67). А кандидатам, претендующим на должности в самой Генеральной прокуратуре - 978 сомони ($104). Специалисту в отдел приёма граждан и рассмотрения обращений обещают платить 804 сомони ($86).

Кандидаты должны представить заявление на имя Генерального прокурора РТ, биографию, документы об образовании, трудовую книжку, справку о состоянии здоровья (форма 083), декларацию о доходах и имуществе, копию паспорта, справку с места жительства, справку о составе семьи, копию военного билета, характеристику.

Напомним, в конце августа Антикоррупционное ведомство Таджикистана объявило о наборе специалистов в ряды своих подразделений с месячным окладом в размере 806 сомони (около $86).

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