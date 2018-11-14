Компания Tcell стала первой телекоммуникационной компанией, которая предоставила жителям Куляба высокоскоростную связь стандарта 4G! Сеть 4G уже покрывает большую часть города, позволяя почти 100 000 жителям Куляба подключаться к сети и пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного интернета!

Компания Tcell, являясь пионером в предоставлении инновационных решений населению Таджикистана, развивает и модернизирует сеть по территории всей Республики. Очередные инновации в сети произошли в городе Куляб – здесь введена в эксплуатацию базовая станция 4G, а это значит, увеличилась пропускная способность в мобильной связи для приема и передачи большого объёма Интернет-трафика. Жители города Куляб теперь могут пользоваться всеми возможностями глобальной сети: смотреть фильмы или спортивные трансляции онлайн, играть в онлайн-игры, скачивать объемные видеоматериалы, на скорости до 50 Мбит/с!

На сегодняшний день, Tcell имеет самую широкую зону покрытия сети 4G в Таджикистане. Начиная с момента запуска сети 4G в 2014 году, зона покрытия расширилась на крупные города всех регионов. Только за последние месяцы, сеть 4G была расширена для еще 3 городов: Дангара в Хатлонской области, Рогун в РРП и Хорог в ГБАО. Несмотря на трудности в проведении транспортной сети в высокогорных условиях, Tcell стремится развивать сеть и в труднодоступных регионах, открывая новые технологические возможности их жителям.

«Если говорить о развитии сети, то Tcell не останавливается в движении вперед. Наша цель – предоставить высокоскоростную связь для населения всех регионов Таджикистана. За несколько месяцев мы подключили к сети 4G города Дангара, Хорог и Рогун, где сеть работает уверенно и предоставляет людям цифровые преимущества. Мы развиваем и модернизируем технологии для уверенного и стремительного развития общества в целом», отмечает Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Для использования 4G интернета, Tcell предоставляет удобную линейку тарифов – «Даркор». Условия тарифных планов «Даркор» разработаны с учетом потребностей активных интернет-пользователей. Например, самый популярный среди пользователей тариф из линейки – «Даркор 59», предоставляет 3000 МБ интернет-трафика, 30 минут для звонков на номера других операторов, и абсолютно безлимитные звонки внутри сети Tcell всего за 59 сомони в месяц. Для примера, 3000 МБ – это 6 часов беспрерывного просмотра видео в Youtube, 60 часов онлайн-игр, и 35 часов серфинга по социальным сетям. Высокоскоростной интернет сети 4G от Tcell делает серфинг в интернете максимально комфортным.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.