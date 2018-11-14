Грозит ли вам диабет? (ТЕСТ)
В Челябинской области трудовым мигрантам с патентами запретили водить маршрутки
«Безопасный город». Каких преступников помог найти проект
Мосгорсуд вынес приговор организаторам массовой драки на Хованском кладбище
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Таджикский Бобои Барфи вошел в рейтинг популярных в СНГ
JICA приступила к отбору кандидатов на получение стипендий на магистратуру
Рогунская ГЭС готова дать свет
Узбекистан заблокировал импорт украинских лекарств
Генпрокуратура приглашает на работу с зарплатой от $67
Грозит ли вам диабет? (ТЕСТ)
В Челябинской области трудовым мигрантам с патентами запретили водить маршрутки
«Безопасный город». Каких преступников помог найти проект
Мосгорсуд вынес приговор организаторам массовой драки на Хованском кладбище
«Истиклол» сыграет с узбекским клубом АГМК на предварительной стадии Лиги чемпионов АФК-2019
Таджикский Бобои Барфи вошел в рейтинг популярных в СНГ
JICA приступила к отбору кандидатов на получение стипендий на магистратуру
Рогунская ГЭС готова дать свет
Узбекистан заблокировал импорт украинских лекарств
Генпрокуратура приглашает на работу с зарплатой от $67
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