Президент Эмомали Рахмон в преддверии запуска первого агрегата Рогунской ГЭС, запланированного на 16 ноября, вручил сегодня 100 строителям гидроузла государственные награды.

Государственные награды получили от высоких специалистов до простых рабочих, сообщает пресс-служба главы государства.

Два человека были удостоены Ордена "Шараф" 2 степени, медали "За достойную службу" получили 53 строителя.

Грамот правительства удостоены 48 специалистов и рабочих Рогунской ГЭС.

Фото пресс-службы президента Таджикистана 1 /32

Глава государства в своём выступлении отметил о стратегической важности Рогунской гидроэлектростанции и сказал, что руководство республики с самого первого дня обретения независимости уделяло особую заинтересованность в строительстве энергетических объектов.

«Пуск Рогунской ГЭС - основной фактор обеспечения энергетической независимости Таджикистана, важный аспект развития национальной экономики и повышения экспортного потенциала страны, что способствует повышению уровня благосостояния населения страны», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

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