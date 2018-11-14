В Душанбе 16-17 ноября будут организованы ярмарки-продажи сельхозпродукции. Такое решение принято мэром Рустамом Эмомали.

Согласно подписанному им решению, проводятся они в целях насыщения продовольственного рынка столицы, сообщается на сайте столичной мэрии.

Ярмарки будут организованы со стороны Агентства по госзакупкам республики и Союза «Точикматлубот».

Так, продукцию дехкан Хатлона и РРП можно будет купить на рынке «Саховат», а урожай фермеров Согда, Турсунзаде, Гиссара и Шахринава пополнят торговые лавки рынка «Мехргон».

На площадку в район бывшего рынка «Караболо» свою продукцию душанбинцам представят дехкане Файзабада, Лахша и Вахдата, а на рынке «Ховарон» пройдет ярмарка-продажа сельхоз продукции из Таджикабада, Рашта, Сангвора и Нурабада.

Продаваться продукция на ярмарках будет по ценам ниже рыночных.

Напомним, 17 ноября в Таджикистане отметят пуск в строй Рогунской ГЭС, первый агрегат которой запустят уже послезавтра при участии президента республики Эмомали Рахмона.

Праздничные мероприятия, приуроченные к запуску первого из шести гидроагрегатов Рогуна, пройдут во всех регионах Таджикистана.

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