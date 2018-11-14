18-летнего жителя города Душанбе задержали по подозрению в краже 150 кг говядины, сообщает пресс-служба МВД.

По факту кражи в ОМВД района Исмоили Сомони города Душанбе обратился 41-летний местный житель. Он заявил, что 13 ноября примерно в 12:00 неизвестный проник в принадлежащую ему мясную лавку на улице Мехнат и унес с собой 150 килограмм говядины на сумму 6 тыс. сомони.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи задержан 18-летний житель Душанбе. Расследование по данному факту продолжается, отмечает пресс-служба.

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